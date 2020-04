Selon le quotidien Het Nieuwsblad, la finale opposant Bruges à l'Antwerp remplacera la Supercoupe et la division 2 pourrait être supprimée.

Si le Conseil d'administration de la Pro League avait annoncé sa volonté de mettre à l'arrêt de manière définitive le championnat de Belgique la semaine dernière, la finale de la Coupe de Belgique devrait quant à elle bel et bien avoir lieu. Et la date du 2 août est envisagée en remplacement de la Supercoupe par le groupe de travail mis sur pied par la Pro League.

Pour l'heure, l'UEFA autorise les différentes associations nationales à annoncer le nom des clubs européens au plus tard le 3 aoùt. Si l'Antwerp veut rejoindre la phase de groupes de l'Europa League via la Croky Cup, la finale doit donc se jouer au plus tard le 2 août.

Disputer la finale avant le 30 juin prochain semble difficile en raison de la crise du coronavirus. Il faudrait que les deux clubs puissent reprendre les entraînements trois semaines avant l'échéance et ce, seulement pour un seul et unique match. L'administrateur du Sporting Charleroi Mehdi Bayat a donc proposé la date du 2 août, soit une semaine avant la reprise du championnat.

Si dans un premier temps, le Club Bruges voulait jouer la finale avec les noyaux à disposition lors de la date initiale, soit le 22 mars mais s'est finalement rétracté s'adaptant, "à ce qui est possible de mettre en place pour l'Union belge et l'UEFA." L'Antwerp et le Club Bruges pourront donc, si tout reste en l'état, aligner leurs nouvelles recrues pour la finale de la Coupe.

Le groupe de travail de la Pro League s'est également penché sur la répartition des droits télévisés et sur le barrage de D1B entre le Beerschot et OHL. Une des solutions pourrait être d'annuler la rencontre retour pour faire monter les deux clubs en Jupiler Pro League et avoir une D1A à 18 clubs. Mais selon le Nieuwsblad, si plusieurs clubs de Proximus League n'obtiennent pas leur licence, ce qui est probable pour quatre d'entre eux, une division 1 à 20 clubs pourrait voir le jour avec une suppression de l'antichambre de la Pro League.