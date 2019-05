Pour sa première saison en Pro League, Yari Verschaeren (Anderlecht) a marqué les esprits.

Avec 414 points récoltés, il a ultra-dominé le classement du Rookie of the Year, devant Berge (Genk, 271 points) et Vanheusden (Standard, 265 points). Le défenseur liégeois, qui va se faire opérer ce mercredi, devance son équipier Djenepo. Verschaeren n’a pu recevoir son trophée en main propre puisqu’il n’était pas présent au Gala. Mais le jeune médian de 17 ans avait une bonne excuse : il doit passer un examen de géographie ce mardi.

Philippe Clément, coach de l’année: "J’échange ce prix contre le titre"

Sans surprise, Philippe Clément a survolé le classement d’entraîneur de l’année en comptabilisant 855 points. L’entraîneur de Genk devance Ivan Leko (Club Bruges, 273 points) et Laszlo Bölöni (Antwerp, 237 points). C’est Roberto Martinez qui lui a remis le trophée. "J’échangerais volontiers ce prix contre le titre, n’a pas caché le coach du Racing. Il nous reste trois matchs pour aller chercher le titre. Sur la pelouse de Bruges ? Ce ne serait pas plus spécial. Si je dois remercier une personne en particulier, c’est ma femme, car j’ai un métier très exigeant et je ne suis pas beaucoup à la maison."

Percy tau, joueur de l’année en Proximus League: "La Can avant de penser à l’avenir"

Le meilleur joueur de Proximus League est un Unioniste. Il s’agit de Percy Tau. L’attaquant sud-africain, auteur de 11 buts et 13 assists toutes compétitions confondues cette saison, a récolté 228 points et a devancé Nikola Storm (Malines, 89 pts) et son équipier Faïz Selemani (Union, 84 pts). "Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix. Mon futur ? Il sera bientôt décidé mais je vais d’abord me concentrer sur une belle performance à la Can avec mon pays", a indiqué le buteur.