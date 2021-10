Victime d'un pétard en fin de match, le gardien d'OHL était encore "sourd" une heure après le match Division 1A La rédaction Bruno Venanzi s'est excusé personnellement auprès de Rafael Romo. © Belga

Dure soirée pour le gardien d'OHL. Coupable d'une faute de main sur le 2-0 alors qu'il pouvait déjà sans doute mieux faire sur le but d'ouverture, Rafael Romo a été victime d'un jet de pétard des supporters du Standard présents en T4, à quelques secondes de la fin du match.



Cet incident a d'ailleurs poussé l'arbitre du match à siffler la fin de la rencontre alors que le Standard avait un dernier ballon d'attaque.



En conférence de presse d'après match, Marc Brys expliquait que le Vénézuélien était "sous le choc. Et encore sourd de l'oreille droite une heure après le match." Avant d'affirmer qu'il passera un examen approfondi pour savoir s'il subira des séquelles à long terme, et de saluer l'initiative de Bruno Venanzi qui est venu s'excuser dans le vestiaire de Louvain.