Arthur Theate (Ostende) "On ne fait pas un bon match aujourd'hui. Le Cercle était bien organisé mais on aurait dû faire un meilleur match à domicile. On en a marre de certaines décisions arbitrales. On a tout fait pour qu'on ne soit pas en playoffs 1".

Vincent Kompany (Anderlecht) "J'ai le même sentiment qu'avant la rencontre: ambitieux et motivé, sans pour autant être rêveur. On a encore beaucoup de boulot. Ce groupe mérite d'être content mais on avait l'objectif fixé sur les playoffs 1. On a perdu six fois en trente-quatre matches, c'est positif. Chaque jour qui passe est à notre avantage car on va progresser".

Peter Verbeke (Anderlecht) "Ce n'était pas une saison facile pour nous au vu de la situation budgétaire. On a cependant mis en place une bonne équipe avec les gens du scouting. C'est bien de finir à la troisième place. On est Anderlecht, on veut toujours gagner. Bruges est trop loin mais on va viser la deuxième place et atteindre la Champions League. On a une équipe jeune, on a faim. Il n'y avait pas spécialement d'ambiance dans le vestiaire parce qu'on est focus sur ce qui arrive".