Vincent Kompany: "Je suis satisfait de la manière et de la discipline. Un 9/9 ça fait plaisir mais on pense déjà au prochain match. Il faut absolument vouloir continuer de gagner. On garde le zéro c'est chouette, c'est vraiment une performance complète. Mes joueurs ont fait le travail et je suis content".

Christian Kouamé: "La victoire fait du bien, aucun match n'est facile. On encaissait à tous les matchs et ne pas pas prendre de but c'est vraiment bien pour le moral. On a eu un déclic contre Charleroi et il faut continuer comme ça le prochain match".

Antoine Bernier: "On commence très mal le match. Quand c'est 0-3 à la mi-temps ça devient très compliqué. Aujourd'hui y'avait un petit problème de mentalité et de fatigue, nous n'avons pas un noyau comme celui d'Anderlecht. Il faut bien se reposer pour le match de mardi".

Théo Pierrot: "On savait qu'Anderlecht était prêt pour le match. On avait sans doute un petit manque de fraicheur aujourd'hui mais ça ne doit pas être une excuse. On va devoir faire mieux mardi dans un match super important".

Jordi Condom: "Nous avons jamais existé dans ce match. Notre championnat ne ressemble pas au match d'aujourd'hui et je ne ferai aucune conclusion ce soir. On est une équipe avec un manque d'expérience et c'est difficile par moment pour nous mais je suis persuadé que Seraing va s'en sortir. Le match contre le Cercle et Courtrai vont être très important cette semaine et ce sera très différent d'aujourd'hui".