De bonnes et de moins bonnes nouvelles. C’est ce qui ressort de la troisième édition de l’étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge (qui se concentre sur la saison 2018-2019) publiée par Deloitte. Certains chiffres sont positifs. Comme l’augmentation du chiffre d’affaires des clubs (+18 % par rapport à 2017-2018 grâce aux revenus de billetterie, de sponsoring, de droits TV ou des primes de l’UEFA) ou l’injection de 1,1 milliard d’euros dans l’économie belge, soit une croissance de 21 % en un an. L’investissement dans les projets sociaux (1,8 million d’€) et dans les académies de jeunes (50 millions) est aussi à souligner.