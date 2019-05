Fort de ses cinq victoires en six matchs de PO1 et de ses six unités d’avance sur le Club de Bruges (en cas d’égalité, Bruges serait sacré car il n’a pas bénéficié de l’arrondi), Genk est plus que jamais en route vers un quatrième titre de champion de Belgique.

La génération 2019 succéderait ainsi à celles de 1999, 2002 et 2011. Malgré cette avance plus que confortable à quatre matchs de la remise des prix, les Limbourgeois refusent encore, dans leur discours, d’endosser le costume de favori. Pourtant, en interne, on envisage plus que sérieusement le titre et les primes en cas de sacre ont été négociées cette semaine dans le Limbourg. Si les hommes de Philippe Clément sont titrés, ils se partageront la coquette somme de… cinq millions d’euros.