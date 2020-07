Nouvelle formule, nouveaux horaires pour les matchs de football professionnel en Belgique.

La nouvelle composition du conseil d'administration de la Pro League n'est pas la seule nouveauté de notre football professionnel. L'Assemblée générale a également décidé de chambouler les horaires des matchs pour la saison prochaine.

A présent, toutes les rencontres de D1A auront lieu à des heures différentes. En tout, huit horaires ont été fixés: les équipes de l'élite joueront un match le vendredi soir (20h45), trois matchs le samedi (16h15, 18h30 et 20h45), et quatre le dimanche (13h30, 16h, 18h15, 20h45). A noter que les plus grosses affiches se joueront essentiellement le dimanche. Les plus grands fans de notre compétition pourront donc regarder l'intégralité de la Pro League.

Les matchs des clubs de D1B se disputeront eux le vendredi à 20h, le samedi à 20h45 et le dimanche à 16h et 20h.