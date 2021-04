Onze ans séparent les deux hommes. Un brassard les rassemble. Ruud Vormer est le capitaine du Club Bruges ; Albert Sambi Lokonga, celui d’Anderlecht.

Eleven Sport a eu l’opportunité d’interroger les deux hommes mais aussi Bryan Heynen et Faris Haroun, leurs homologues genkois et anversois. Le résultat est à découvrir dès ce vendredi matin sur le site de nos confrères (9 heures). Idéal pour lancer ces Champions Playoffs qui vont vivre ce dimanche un premier gros choc avec les deux clubs les plus titrés du pays guidés par deux hommes bien différents.

Deux milieux de terrain qui se respectent même s’il a été impossible de leur tirer un compliment pour le patron du camp d’en face.

Comment définiriez-vous le style de capitaine que vous êtes ?