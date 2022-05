Désignez le joueur qui vous a le plus convaincu au cours de la saison 2021-2022 à Bruges, à l'Union, Anderlecht, Charleroi, Standard et Seraing.

La rédaction de la Dernière Heure Les Sports + a ponctué la saison en Pro League en relevant et analysant le notes moyennes données aux joueurs du Club de Bruges, de l'Union, d'Anderlecht, de Charleroi, du Standard et de Seraing au cours du championnat écoulé.

À chaque match, votre journal cote les joueurs de six clubs de Pro League suivis au quotidien par la rédaction : Anderlecht, le Standard, Charleroi, l’Union, le Club Bruges et Seraing. Tous les joueurs qui disputent au moins vingt minutes d’une rencontre sont notés. Au bout de la saison, cela représente une masse d’informations qui devient intéressante quand on y regarde de plus près. On a donc fait la moyenne pour chaque joueur de chaque club suivi. Avec une seule règle : avoir reçu au moins dix cotes sur la saison en Pro League (les Coupes d’Europe et de Belgique n’ont pas été prises en compte).

A votre tour, désormais, de désigner votre joueur de la saison dans chacun de ces clubs en votant ci-dessous.

