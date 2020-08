: "On voulait gagner après la Supercoupe. On a poussé jusqu'au bout, surtout en deuxième mi-temps. Tout le monde veut nous battre, c'est normal. Charleroi était bien organisé et jouait les contres. Malheureusement, on encaisse à cause d'une erreur individuelle. La différence avec la Supercoupe est qu'on a montré un autre esprit. Je ne pense pas que le physique soit la raison de notre défaite. Il faisait 35 degrés donc c'est peut-être ça mais le physique ne doit pas être une excuse.

Clinton Mata : "C'est difficile car on a largement dominé le match, du début à la fin. Ils attendaient une erreur de notre part. Cela arrive à tout le monde donc il ne faut pas en vouloir à Mechele. On a les qualités, on les a montré pendant le match donc il faut rester positif. Cela arrive de perdre. Vous pensiez qu'on était des machines et qu'on allait gagner tous les matchs ? On n'a jamais dit cela même si on a de l'ambition. On aurait aimé commencer de la meilleure des manières mais cela n'a pas fonctionné.

Guillaume Gillet : "Peu de gens pensaient qu'on gagnerait ici. On a été conquérant et bien en bloc. On aurait pu mettre un deuxième but. Je suis satisfait de revenir sur le terrain, après une longue absence. C'est agréable de jouer avec Morioka et Ilaimaharitra. Ce sont des joueurs qui aiment le ballon et je pense qu'on est assez complémentaires. Il y a une vraie ambiance familiale ici, ce qu'on donne sur le terrain, Medhi Bayat nous le rendra X1000.