La première mi-temps a vu Fashion Sakala manquer l'ouverture du score. Le Zambien, à deux reprises devant Nordin Jackers, a notamment envoyé une tête à côté de la cage des Lions.

Waasland-Beveren aurait pu profiter d'une sortie manquée de Guillaume Hubert mais Alessandro Albanese a vu son tir être repoussé par Arthur Theate.

Mais la phalange de Nicky Hayen a pris les commandes dès le retour des vestiaires. Après 30 secondes de jeu, Albanese a ponctué une rapide contre-attaque (1-0, 46e).

Encore dangereux grâce à la vitesse de Sakala, le KVO s'est une nouvelle fait surprendre en contre, cette fois par le Luxembourgeois Danel Sinani (2-0, 61e).

Monté au jeu dans la foulée du but, Makhtar Gueye a loupé l'immanquable. L'attaquant sénégalais, déjà auteur de 4 buts cette saison, a placé sa reprise au-dessus de la barre de Jackers alors qu'il était seul au petit rectangle (78e). Malgré un rush final côtier, c'est Waasland-Beveren, via Serge Leuko, qui aurait encore pu faire bouger le marquoir du Freethiel (89e).

Au classement, Waasland-Beveren reste 17e et virtuel barragiste mais affiche désormais 8 points au compteur, soit cinq de plus que Mouscron, qui compte malgré tout deux matches de moins.

De son côté, le KVO fait du surplace. Les Ostendais, qui n'ont plus gagné depuis quatre matches, pointent à la 11e place avec 16 points.

Mercredi à 17h, le Cercle de Bruges affrontera Mouscron dans le deuxième des six matches d'alignement. Les Hurlus, qui ont vu au total trois matchs être reportés, joueront ensuite le 1er décembre (à domicile contre Saint-Trond) et le 8 décembre (à Oud-Heverlee Louvain). Charleroi recevra Waasland-Beveren le 2 décembre et Malines se déplacera à Eupen le 3 décembre.