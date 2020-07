Mauvaise nouvelle pour Waasland-Beveren: le club devrait être relégué en D1B.

Alors que les Waeslandiens espéraient toujours se sauver dans une D1A composée de 18 équipes, l'Autorité belge de la Concurrence a tranché et il n'en sera rien. Dans un rapport long de 130 pages, elle annonce que la décision prise par la Pro League de faire descendre Beveren en D1B après 29 journée est bien "justifiée", comme l'annoncent nos confrères d'HLN.

Pourtant, le club avait bon espoir de se maintenir mais il semblerait, selon nos confrères, que le refus de jouer la 30ème journée de phase classique ait porté préjudice au club.

Dès lors, la saison prochaine pourra se dérouler tel que les clubs l'ont voté le 15 mai dernier durant leur assemblée générale. C'est à dire avec 16 équipes et non 18. L'OHL et le Beerschot devront jouer la finale retour pour déterminer lequel des deux clubs prendra la place de Waasland-Beveren en D1A.

Mais ce format pourrait encore changer. De fait, une nouvellAssemblée générale de la Pro Legaue aura lieu le 7 juillet. Si une nouvelle formule récolte 67% de suffrage, elle pourrait bien entrer en vigueur.