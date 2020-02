Simon Mignolet estime que Vanaken et Vormer ont bien besoin d’une rencontre plus ouverte, comme ce sera le cas face aux Red Devils.

Le calendrier explique en partie le creux du Club Brugeois. Quatre déplacements en cinq journées, à Anderlecht, Charleroi, Courtrai et au Standard, ce ne sont jamais des parties de plaisir. La suite pourrait toutefois être plus intéressante pour les protégés de Philippe Clement. Ce samedi, les Blauw en Zwart reçoivent Waasland-Beveren, puis Manchester United, avant de se rendre à Genk et en Angleterre. Avec des terrains aussi plus propices au beau football que celui de Sclessin et des équipse plus joueuses, à part Waasland-Beveren, bien entendu. « Manchester United, ce sera très différent. Cela fera du bien à certains de participer à une rencontre plus ouverte. Je pense notamment à Vanaken et Vormer. Pour le moment, à chaque match, ils sentent le souffle de leur adversaire dans le cou. Réaliser une bonne prestation, dans d’autres circonstances, peut nous faire du bien. Mais avant ça, il y aura Waasland-Beveren ce samedi. Avec comme à chaque fois, l’intention de l’emporter », déclarait Simon Mignolet, le portier brugeois, après le partage en terres liégeoises, à nos confrères du Nieuwsblad.

(...)