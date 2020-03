Division 1A Waasland-Beveren veut contester les licences d'Ostende et Anderlecht ! Rédaction

Si Waasland-Beveren a encore une petite chance de sauver sa peau en division 1A, les dirigeants s'apprêtent déjà à tenter le tout pour le tout afin de sauver le club sur tapis vert. Les licences qui devraient être accordées à Ostende et Anderlecht n'ont pas de raisons de l'être aux yeux des dirigeants waeslandiens, qui ont officiellement demandé au parquet fédéral de l'Union belge d'ouvrir une enquête. C'est en tout cas ce qu'ils communiquent officiellement sur le site internet du club, confirmant au passage une information de nos confrères de la RTBF.



Ils s'appuient notamment sur un article du règlement de l'Union belge qui fait mention d'éventuels conflits d'intérêts. La position de Wouter Vandenhaute dans l'organigramme d'Anderlecht est ainsi visée puisque l'homme d'affaires est aussi propriétaire de la société de management sportif "Let's Play".



Par ailleurs, les comptes d'Ostende sont nettement dans le rouge et le club compterait d'ailleurs des loyers impayés pour son stade, dont une tribune appartient à une holding dont... Marc Coucke est actionnaire et administrateur délégué. Alors qu'à Waasland-Beveren, on crie haut et fort que la gestion financière est une priorité, justifiant ainsi d'avoir eu la main légère sur le recrutement ces derniers mois.



Du côté d'Anderlecht, on ne souhaite faire aucun commentaire et "laisser la Commission des licences faire son boulot". Une sérénité apparente qui pourrait dissimuler quelques inquiétudes au sein de la maison mauve...