Quand on pense Seraing-Standard, on pense Wamberto. On a retrouvé le génial Brésilien dans la banlieue anversoise et on a discuté foot, famille, Jair Bolsonaro et anacondas.

Wamberto (47 ans) se pose sur une terrasse de la Grand-Place de Lier et commande un cappuccino. La première question est pour lui, il veut savoir où on a passé nos vacances. Sa vie à lui est un éternel voyage. "Je suis dans ma maison près d’Anvers pour encore deux semaines avec ma femme. Puis on part à Chypre voir mon fils aîné Danilo (31 ans) qui joue à l’Apoel Nicosie. Puis direction la Russie pour saluer mes deux autres fils, mon cadet Wanderson (26 ans), qui joue à Krasnodar, et Wambertinho, qui l’accompagne là-bas. On repasse ensuite par Amsterdam où j’ai encore une maison puis on rentre chez nous au Brésil, à São Luís."

Il paraît que vous vivez dans un ranch avec des chevaux et votre chapeau de cow-boy.

"Oui, c’est une ferme sur 800 hectares. J’y fais du cheval, mais on a aussi des bœufs dont la viande part en Europe. Si vous allez manger dans un restaurant brésilien en Belgique, il y a des chances que ce soit du bœuf Wamberto (rires). Mais on doit faire attention, il y a des jaguars et des grands serpents comme des anacondas qui chassent. Mes enfants avaient peur de venir, ils sont plus européens que brésiliens. Pour eux, j’ai modernisé et j’ai mis une piscine."

Comment s’est passé votre confinement au Brésil ?

"J’étais au ranch et j’avais de la place. J’avais beaucoup de travail pour m’occuper."

Il y a déjà eu de 600 000 morts du Covid au Brésil et le président Bolsonaro est très critiqué.

(...)