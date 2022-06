Wouter Vrancken a été présenté comme nouvel entraîneur du Racing.

Il connaît bien la maison pour y avoir évolué en tant que joueur entre 2006 et 2008. Quelque 14 années plus tard, Wouter Vrancken regagne le Limbourg en tant que coach. "J’ai une histoire avec ce club, je vois beaucoup de visages familiers ici et le lien avec les supporters a toujours été bon, a déclaré celui qui débarque du banc de Malines. Je connais l’ADN du club. Je sais ce que les supporters attendent des joueurs sur le terrain. Ma philosophie du football correspond à celle du conseil d’administration. Nous avons eu de bonnes discussions à ce sujet. Nous savons où nous voulons aller. C’est un grand club qui conserve son caractère familial mais qui est ambitieux."

Justement, l’objectif sera de renouer avec le succès après une saison décevante. Genk a terminé huitième de la phase régulière et deuxième des Europe playoffs. "Nous avons l’ambition saine de disputer les Champions playoffs, a confié le successeur de Bernd Storck. Les joueurs ici ont énormément de qualités individuelles. En tant que staff (il emmène son assistant Kevin Van Dessel et son préparateur physique Glenn Van Ryckeghem dans ses bagages), nous devons en retirer le maximum."