La Commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA) n'a pas infligé de suspension à Yves Vanderhaeghe après son expulsion en finale des playoffs II.

L'entraîneur de Courtrai devra s'acquitter d'une amende de 1.000 euros.

Vanderhaeghe avait été suspendu deux journées par la Commission des litiges pour avoir été renvoyé en tribunes par l'arbitre Laforge. Il avait écopé en prime d'une amende de 2.000 euros.

Les 'Kerels' avait été en appel de cette sanction. La suspension a été retirée. Vanderhaeghe pourra bien être présent sur le banc lors de la première journée de la prochaine saison. L'amende est fixée à 1.000 euros.

En plus de cette sanction via l'URBSFA, Vanderhaeghe risque une amende de 5.000 euros via la Pro League, destinée ensuite aux projets sociaux de l'organe qui regroupe les clubs professionnels belges, dont le conseil d'admnistration est programmé le 7 juin.