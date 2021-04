Les Lierrois mettent ainsi fin à une série de 5 défaites de rang mais n'ont toujours pas gagné depuis le 22 janvier et leur succès face au Club NXT (3-1). Ils sont actuellement 7e avec 15 points, soit 6 de plus que les Brugeois. Westerlo aligne un cinquième match d'affilée sans gagner et voit la D1A s'éloigner. Les Campinois sont désormais 4e avec 38 points, sept de moins que Seraing, deuxième et barragiste.

Samedi, l'Union Saint-Gilloise, déjà championne et assurée de sa place dans l'élite du football la saison prochaine, s'est imposée 2-0 contre Seraing. Lundi, cette 25e journée, qui a débuté par un partage entre le RWDM et le Club NXT vendredi (1-1), se ponctuera par le duel entre Deinze (5e) et Lommel (3e).