Les Pallieters ont longtemps mené au score grâce à un but de Placca Fessou (1-0, 12e). Mais le Lierse, en quête de points pour éviter la relégation, a finalement été rejoint au score dans les dernières minutes. Un centre d'Alessio Staelens, à peine monté au jeu, a trouvé la tête de Dylan De Belder (1-1, 84e).

Le Lierse est 7e et avant-dernier avec 14 points mais, étant donné que le Club NXT ne peut pas descendre, il occupe la position de relégable. Il accuse un retard de huit longueurs sur le RWDM (22 pts), qui compte deux matches en retard. Deinze est 5e (24 pts).

En fin d'après-midi, l'Union Saint-Gilloise a conforté son statut de leader en s'imposant 3-1 contre la lanterne rouge du Club NXT.

Prévue dimanche, la rencontre entre le RWDM et Seraing a été reportée en raison de l'état du terrain. Lundi, Westerlo et Lommel s'affronteront à 20 heures.

Au classement, l'Union s'approche de plus en plus de l'élite du football belge. Elle possède 47 points, soit 15 de plus que Seraing, son plus proche poursuivant.