Les espoirs du Racing Genk et d'Anderlecht sont depuis lundi soir assurés de jouer en 1B la saison prochaine.

Les U21 de Genk ont dominé Charleroi 5-0, ceux d'Anderlecht se sont imposés 0-4 à La Gantoise. Genk et Anderlecht ne peuvent désormais plus quitter le top-4. Les quatre premiers du championnat espoirs joueront la saison prochaine en 1B. Le Club Bruges, le Standard et La Gantoise luttent pour les deux dernières places.

Genk et Anderlecht se partagent la première place avec 44 points, mais les Limbourgeois comptent trois matchs de moins. Le Club Bruges (36 points, 19 matchs), le Standard (32 points, 16 matchs) et La Gantoise (28 points, 16 points) suivent à bonne distance. Jeudi, le match au sommet Anderlecht/Genk figure au programme.