Westerlo, leader de 1B Pro League, sera privé de Tuur Dierckx pendant plusieurs mois. L'attaquant des Campinois a été victime d'une blessure aux ligaments croisés du genou à l'entraînement, a confirmé le joueur sur Instagram. "C'est avec beaucoup de peine au coeur et de larmes aux yeux que je dois vous informer que je me suis déchiré le ligament antérieur du genou droit. Je sais ce qui m'attend et j'apprécie tout le soutien que je reçois. Je reviendrai plus fort comme je l'ai déjà fait", a-t-il écrit.

Dierckx, 26 ans, avait déjà compilé trois buts et trois assists depuis le début de la saison pour le club campinois où il évolue depuis 2020. En 2018, il avait déjà connu une grave blessure aux ligaments croisés lorsqu'il jouait pour Waasland-Beveren.