Transferts, noyaux, règlement et calendrier: tout savoir sur la Challenger Pro League

RWDM

T1: Vincent EUVRARD (Bel)

Né le 12 mars 1982 à Veurne. 40 ans. En poste depuis le 07/12/2020 Contrat jusqu’en juin 2025.

Mercato d’été 2022

IN : Bryan Smeets (Lommel), Kylian Hazard (Cercle Bruges), Jonathan Heris (Eupen), Yan Vorogovskiy (Kairat Almaty), Thomas Ephestion (Westerlo), Olivier N'zi (prêt SV Kapfenberg), Mickaël Biron (Ostende), Fabio Ferraro (Charleroi)

OUT : Jarno Libert (Lierse K.), Igor De Camargo (fin de carrière), Kevin Nzuzi Mata (Tuzlaspor), Lenny Nangis (AS Nancy), Nicolas Rommens (Zulte Waregem), Alexis Pereira (Goal FC), Abdoul Karim Dante (Hesperange), Tracy Mpati (Francs Borains), William Togui (Hapoel Jerusalem, via fin prêt KV Malines), Aboubakar Keita (Sekzia Ness Ziona, via fin prêt Charleroi), Jacob Montes (fin prêt Crystal Palace)

Effectif:

01 ALAVOINE Nicolas BEL 05/01/02

33 DEFOURNY Théo BEL 25/04/92

42 DE BIE Jonathan BEL 28/05/00

03 LE JONCOUR Florian FRA 03/02/95

04 KURDIC Numan BOS 01/07/99

05 VOROGOVSKIY Yan KAZ 07/08/96

14 SANKHON Ibrahima Sory GUI 01/01/96

19 HERIS Jonathan BEL 03/09/90

22 RUYSSEN Gilles BEL 18/06/94

23 N'ZI Olivier CIV 20/12/00

08 SMEETS Bryan P-B 22/11/92

10 CLAES Glenn BEL 08/03/94

11 EPHESTION Thomas MRT/FRA 09/06/95

15 DIALLO Sada BEL 22/07/02

20 GÉCÉ Théo BEL 14/03/01

07 BIRON Mickaël FRA 26/08/97

14 HAZARD Kylian BEL 05/08/95

23 FERRARO Fabio BEL 03/09/02

28 OULARE Obbi BEL 08/01/96

29 EL OUAMARI Othman BEL 27/10/03

77 EL OUAHDI Zakaria BEL 31/12/01

99 BOTELLA Ivann FRA/ESP 28/06/99

Excelsior Virton

T1: Christian BRACCONI (Fra)

Né le 25 novembre 1960 à Constantine. 61 ans. En poste depuis le 09/07/2022. Contrat jusqu’en juin 2023.

Mercato d’été 2022

IN : Arne Cassaerts (Cercle Bruges), Kino Delorge (Straelen), Mohamed Gouaida (Waldhof Mannheim), Thomas Vincensini (Bastia), Yann Mabella (RFCU Luxembourg), Hakim Abdallah (Lierse Kempenzonen), Yanick Aguemon (OHL), Simon Paulet (prêt Westerlo), Matteo Perri (Pordenone), Lado Akhalaia (Torino), Matias Lloci (Westerlo), Michael Espinoza (FC Dinamo), Rayanne Khemais (libre)

OUT : Valentin Vanbaleghem (Sedan), Prosper Mendy (Spartak Varna), Valentin Guillaume (Seraing), Geoffrey Mujangi Bia (?), Herdi Bukusu (?), Din Sula (prêt Knokke FC), Paolo Napoletano (Messina, fin prêt Parme B), Anas Hamzaoui (fin prêt Union SG), Nicholas Rizzo (fin prêt Genoa), Amine Zenadji (La Louvière Centre, via fin prêt Hesperange), Hugo Colella (fin prêt Hesperange), Amine Ghazoini (Vis Pesaro, via fin prêt Ascoli), Ibrahim Karamoko (fin prêt Torino B), Maxime Electeur (fin prêt Hesperange), Sofiane Augarreau (fin prêt Lyon B), Jordan Faucher (fin prêt Beveren)

Effectif

01 DE RIDDER Geronimo BEL/ARG 16/05/03

08 SADIN Anthony BEL 24/01/89

23 MARTIN Timothy LUX/BEL 27/03/01

?? VINCENSINI Thomas FRA 12/09/93

02 VINCK Jonas BEL 25/10/95

04 DOUÉ Marc-Olivier FRA/CIv 11/10/00

12 DELORGE Kino BEL 05/01/98

15 CASSAERT Arne BEL 20/11/00

19 RÉMY William FRA 04/04/91

28 DROEHNLE Ruben FRA 11/07/98

?? KHEMAIS Rayanne TUN/FRA 07/04/98

?? PERRI Matteo ITA 06/10/98

?? LLOCI Matias BEL 22/04/00

06 MASANGU Keres BEL/RDC 07/03/00

17 ALLACH Ayyoub MAR/BEL 28/01/98

29 GOUAIDA Mohamed TUN/FRA 15/05/93

?? ESPINOSA Michel FRA/CAM 15/09/93

?? PAULET Simon BEL 15/02/00

?? ILUNGA Karim FRA 08/05/01

10 PINGA Aimery SUI/RDC 06/01/98

13 TOURE Thomas CIV/FRA 27/12/93

21 AABBOU Jamal BEL/MAR 16/05/00

22 ANNE Souleymane MAU/FRA 05/12/97

30 KAGE Hervé BEL/RDC 10/04/89

?? AGUEMON Yannick BEN/FRA 11/02/92

?? VITRIS Axel FRA 18/01/02

?? ABDALLAH Hakim MAD/FRA 09/01/98

?? AKHALAIA Lado MOL 01/07/02

?? MABELLA Yann FRA/CON 22/02/96

Beerschot VA

T1: Andreas WIELAND (Aut)

Né le 16 août 1983. 38 ans. En poste depuis le 01/07/2022 Contrat jusqu’en juin 2024.

Mercato d’été 2022

IN : Robby Quirynen (Deinze), Thibaud Verlinden (DAC Dunajska), Thibo Baeten (prêt NEC), Bill Lathouwers (Beveren), Mardochée Nzita (Pescara), Ibrahim Alhassan (CD Nacional), Marco Weymans (libre), Hervé Matthys (Excelsior), Andi Koshi (Cercle Bruges), Luca Meisl (SV Ried), Romano La Morte (Mouscron), Leo Seydoux (prêt Westerlo)

OUT : Joren Dom (OHL), David Trouet (La Gantoise U23), Raphael Holzhauser (OH Leuven), Musashi Suzuki (Gamba Osaka), Fessou Placca (Soligorsk), Tom Pietermaat (Patro Eisden), Pierre Bourdin (?), Leon Krekovic (Sibenik), Wouter Biebauw (fin de carrière), Issa Soumaré (prêt Quévilly-Rouen), Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian), Blessing Eleke (Kashima Antlers), Antoine Lejoly (RFC Liège), Marius Noubissi (Valenciennes), Reda Halaimia (MC Alger), Felipe Avenatti (fin prêt Standard), Mauricio Lemos (fin prêt Fenerbahçe), Thibault De Smet (fin prêt Reims)

Effectif

01 LATHOUWERS Bill BEL 21/05/84

31 VANHAMEL Mike BEL 16/11/89

02 VAN DEN BERGH Jan BEL 02/10/94

03 MATTHYS Hervé BEL 19/01/96

04 FRANS Frédéric BEL 03/01/89

05 QUIRYNEN Robbe BEL 03/11/01

06 MEISL Lucas AUT 04/03/89

24 NZITA Mardochée BEL/RDC 24/02/00

28 WEYMANS Marco BUR/BEL 09/07/97

55 RADIC Stipe CRO 10/06/00

66 KOSTANTOPOULOS Apostolos GRÈ 02/08/02

?? SEYDOUX Léo SUI 16/03/98

08 ALHASSAN Ibrahim NIG 03/11/96

11 VACA Ramiro BOL 01/07/99

18 SANUSI Ryan BEL 05/01/92

21 OKYERE Abraham GHA 06/07/02

22 KOSHI Andi BEL 17/02/01

35 RIGO Dante BEL 11/12/98

40 SEBAOUI Ilias BEL 04/10/01

07 BAETEN Thibo BEL 04/06/02

10 VERLINDEN Thibaud BEL 09/07/99

SK Beveren

T1: Wim DE DECKER (Bel)

Né le 6 avril 1982 à Temse. 40 ans. En poste depuis le 01/07/2022. Contrat à durée non communiquée.

Mercato d’été 2022

IN : Lucas Ribeiro Costa (Charleroi), Malick Fall (Al Hilal), Thierno Barry (Sochaux B), Alexander Corryn (Cercle Bruges), Everton Luiz (Real Salt Lake), Tyler Wolff (prêt Atlanta United), Jorn Brondeel (Willem II), Beau Reus (AZ Alkmaar), Michael Mulder (prêt ADO Den Haag), Sander Coopman (Antwerp), Chris Kablan (retour prêt Salt Lake), Taofeek Ismaheel (prêt Lorient)

OUT : Nordin Jackers (OHL), Guillaume Gillet (fin de carrière), Manuel Da Costa (F91 Dudelange), Bill Lathouwers (Beerschot), Jur Schryvers (?), Leonardo Bertone (FC Thun), Brendan Schoonbaert (Knokke FC), Nikola Pejcic (?), Adama Traore (?), Eric Johana Omondi (Muangthong United), Jordan Faucher (?), Eric Ocansey (retour prêt Courtrai), Abdel Al Badaoui (retour prêt Alcorcon), Aliou Baldé (retour prêt Feyenoord), Aristote Nkaka (retour prêt Anderlecht)

Effectif

01 BRONDEEL Jorn BEL 07/09/93

12 REUS Beau P-B 30/10/01

18 GABRIËL Brent BEL 27/01/99

02 MERTENS Jenthe BEL 18/10/99

07 JACOBSEN Jacob Buus DAN 07/03/97

15 WUYTENS Dries BEL 18/03/91

16 TSHIMANGA Derrick BEL 06/11/88

22 MULDER Michael P-B 10/01/01

25 CORRYN Alexander BEL 03/01/94

26 VUKOTIC Aleksandar SER/BOS 22/07/95

27 KABLAN Chris SUI/FRA 30/11/94

31 DAVIS Michael BEL 29/06/02

13 HOGGAS Kevin FRA/ALG 16/11/91

20 RIBEIRO COSTA Lucas BRÉ 09/10/98

21 FALL Malick SEN 07/09/02

27 ANICET Yao CIV 07/10/03

33 VERSTRAETE Louis BEL 04/05/99

43 COOPMAN Sander BEL 12/03/95

?? LUIZ Everton BRE 24/05/88

14 REYNERS Tom BEL 20/04/00

16 WOLFF Tyler USA 13/02/03

17 MADERNER Daniel AUT 12/11/95

23 TRARI Mauro BEL 10/03/00

29 BARRY Thierno FRA/GUI 21/10/02

39 EDMUNDSSON Joan Simun FER 26/07/91

?? ISMAHEEL Taofeek NIG 16/07/00

KMSK DEINZE

T1: Takahisa SHIRAISHI (Jap)

Né le 28 octobre 1975 à Takamatsu. 46 ans. En poste depuis le 01/07/2022 Contrat à durée non communiquée.

Mercato d’été 2022

IN : Kenneth Schuermans (Lierse K.), Rousseau De Poorter (Zulte Waregem), Mamadou Koné (KAS Eupen), Ignacio Nacho Miras Blanco (RB Linense), Achraf El Bouchataoui (Feyenoord), David Winke (Cologne II), Gonzalo Almenara (Algeciras), Joachim Carcela (RE Mouscron), Teo Quintero (Sabadell), Jellert Van Landschoot (Helmond Sport), Adrian Ortola (Girona)

OUT : Tom Vandenberghe (Courtrai), Youssef Challouk (Courtrai), Viktor Boone (Union SG), Justin Tossavi (Merelbeke), Ruben Geeraerts (Knokke), Jelco Schamp (HSV Hoek), Tim Verwaal (?), Soufiane El Banouhi (Lokeren-Temse), Raphaël Lecomte (?), Robby Quirynen (Beerschot VA), Mehdi Tarfi (Lierse Kempenzonen), Lennart Mertens (Club NXT), Michiel De Looze (prêt, Knokke FC)

Effectif

26 ELYN Nathan BEL 08/08/02

31 MIRAS Nacho ESP 19/07/97

28 DUTOIT William FRA 18/09/88

?? ORTOLA Adrian ESP 20/08/93

03 QUINTERO Teo ESP 02/03/93

13 PRYCHYNENKO Denis ALL/UKR 17/02/92

16 JANSSENS Christophe BEL 09/03/98

17 VANSTEENKISTE Jannes BEL 17/02/93

21 WINKE David BEL 22/02/00

22 BLONDELLE Siebe BEL 20/04/86

23 SCHUERMANS Kenneth BEL 25/05/91

59 FUAKALA Nathan FRA/RDC 13/03/01

77 ALMENARA Gonzalo ESP 15/05/97

04 FRASER Liam CAN 13/02/98

05 BIZIMANA Djihad RWA 12/12/96

07 STAELENS Alessio BEL 30/07/94

08 EL BOUCHATAOUI Achraf MAR 12/01/00

10 HENDRICKX Gaëtan BEL 30/03/95

27 DE POORTER Rousseau HAI/BEL 01/10/01

30 CARCELA-GONZALEZ Joachim BEL 16/12/99

?? VAN LANDSCHOOT Jellert BEL 27/08/97

09 KONE Mamadou CIV 25/12/91

14 DANSOKO Bafodé FRA 28/12/95

34 ABRAHAMS Kurt AfS 30/12/96

99 DE BELDER Dylan BEL 03/04/92

Dender EH

T1: Regi VAN ACKER (Bel)

Né le 25 avril 1955. 67 ans. En poste depuis le 30/12/2019. Contrat jusqu’en juin 2023.

Mercato d’été 2022

IN : Zakaria Atteri (Mouscron), Kobe Cools (F91 Dudelange), Nathan Rodes (RFC Liège), Michael Lallemand (RFC Liège), Nicolas Rajsel (Sabail)

OUT : Sam Valcke (Patro Eisden), Stijn Barrezeele (Olsa Brakel), Chamsdine El Boughlamy (?), Esteban Casagolda (Lokeren-Temse), Jonathan Mfumu (Knokke FC), Stef De Backer (Ninove), Jorben Vanhulle (?), Vladimir Van de Wiel (Audenaerde)

Effectif

01 GIES Xavier BEL 27/12/96

13 DEVRIENDT Julien BEL 25/11/98

02 SMET Mike BEL 06/03/91

03 VANBELLE Wesley BEL 05/08/86

04 BORRY Kjetil BEL 16/08/94

05 RAGOLLE Dylan BEL 11/05/94

12 JOURQUIN Jarno BEL 30/04/01

15 MBUYI-MBAYO Glodi BEL 27/06/00

22 DE BACKER Remko BEL 03/11/03

?? COOLS Kobe BEL 25/07/97

06 ROWELL Jonathan ANG/BEL 10/09/89

08 VAN OUDENHOVE Jasper BEL 03/11/98

10 HENS Lennard BEL 08/02/96

18 RODES Nathan BEL 11/12/97

19 DE BODT Antoine BEL 17/10/99

25 HOUDRET Kenneth BEL 09/08/93

07 M'BARKI Ridwane BEL 02/07/94

09 LALLEMAND Michael BEL 11/02/93

11 RAJSEL Nicolas SLO/FRA 31/05/93

24 NGONGO Joachim BEL/RDC 06/07/00

?? ATTERI Zakaria BEL/MAR 11/02/02

LIERSE KEMPENZONEN

T1: Tom VAN IMSCHOOT (Bel)

Né le 4 septembre 1981 à Tirlemont. 40 ans. En poste depuis le 01/07/2020. Contrat jusqu’en juin 2023.

Mercato d’été 2022

IN : Jarno Libert (RWDM), Jens Teunckens (RKC Waalwijk), Maxime De Bie (KV Malines), Daan Vekemans (OHL), Joedrick Pupe (Winkel Sport) ; Leonardo Rocha (Eupen), Mehdi Tarfi (Deinze), Sebastiaan Brebels (KA Akureyri), Lucas Walbrecq (Rochefort), Serge Tabekou (Mouscron), Maxime Delanghe (PSV)

OUT : Kenneth Schuermans (Deinze), Thibeau Swinnen (Thes Sport), Jonathan Hendrickx (Visé), Scott Bitsindou (Livingston), Hakim Abdallah (Virton), Yvan Yagan (Tirlemont), Joppe Vannuffelen (?), Jesse Kieboom (?), Jordi Liongola (Raal), Stallone Limbombe (NS Famagouste), Seppe Maesen (RC Hades)

Effectif

01 TEUNCKENS Jens BEL 30/01/98

12 DE SMET Jarno BEL 05/02/99

16 DELANGHE Maxime BEL 23/05/01

37 VAN LOMMEL Beb BEL 28/04/03

02 DE SCHRIJVER Pieter BEL 07/09/00

05 LAES Brent BEL 18/04/00

15 PUPE Joedrick BEL 04/06/97

19 LIBERT Jarno BEL 02/05/97

27 GILLEKENS Jordy BEL 18/02/00

44 POELMANS Joeri BEL 08/09/95

08 VAN ACKER Thibaut BEL 21/11/91

10 DE SCHRYJVER Guillaume BEL 04/11/96

11 TARFI Mehdi BEL/MAR 05/07/93

13 TEUNEN Cel BEL 16/03/03

14 DE BIE Maxime BEL 13/12/00

18 SCHOUTERDEN Nils BEL 14/12/88

20 BREBELS Sebastiaan BEL 05/05/95

07 WALBRECQ Lucas BEL 12/07/96

22 VEKEMANS Daan BEL 22/02/00

23 LIMBOMBE Maxime BEL 19/12/03

28 ROCHA Leonardo POR 23/05/97

30 TABEKOU Serge SEN/BEL 15/10/96

49 NAESSENS Jens BEL 01/04/91

Lommel SK

T1: Steve BOULD (Ang)

Né le 16 novembre 1962 à Stoke-on-Trent. 59 ans. En poste depuis le 01/07/2022 Contrat à durée non communiquée.

Mercato d’été 2022

IN : Kristof Van Hout (Westerlo), Nikola Ivezic (Podgorica), Enrik Ostrc (prêt Troyes), Metinho (prêt Troyes), Nassim Chadli (prêt Troyes), Alex Granell (Bolivar Club), Zalan Vancsa (retour prêt MTK Budapest)

OUT : Bryan Smeets (RWDM), Kevin Kis (Patro Eisden), Koki Saito (prêt Sparta Rotterdam), Vinicius Souza (prêt Espanyol), Yannick Vandersmissen (Bocholt), Arthur Sales (prêt Pacos de Ferreira), Thomas Agyepong (fin prêt Manchester City U23), Mohammed Amino (fin prêt Manchester City U23), Diego Rosa (Vizela, via fin prêt Manchester City U23), Christopher Fiermarin (fin prêt Montevideo City Torque), Daniel Arzani (Macarthur via fin prêt Manchester City)

Effectif

01 VAN HOUT Kristof BEL 09/02/87

20 DE BUSSER Jari BEL 21/10/99

25 IVEZIC Nikola MON 01/04/03

03 LEMOINE Laurent BEL/BRÉ 24/04/98

04 WUYTENS Stijn BEL 08/10/89

06 NEVEN Glenn BEL 08/02/90

14 TOLINSSON Jesper SUÈ 28/02/03

17 BELGHALI Rafik BEL 07/06/02

27 ROQUE Caio BRÉ 09/01/02

30 AGUILAR Kluiverth PÉR 05/03/03

07 HENKENS Robin BEL 12/09/88

08 METINHO BRE 23/04/03

18 THORDARSON Kalbeinn ISL 12/03/00

21 TROONBEECKX Milan BEL 20/02/02

22 KABONGO Christophe BEL/RDC 27/08/03

26 PIERROT Théo FRA 01/01/94

37 OSTRC Enrik SVN 21/06/02

?? GRANELL Alex ESP 02/08/88

11 MARTÍNEZ Alonso C-R 15/10/98

28 ANELLO Agustin BEL 22/04/02

30 VANCSA Zalan HON 24/10/04

32 TALVITIE Juho FIN 25/03/05

99 CAUÊ BRÉ 16/11/02

?? CHADLI Nassim MAR/FRA 28/07/01

RSCA Futures

T1: Robin VELDMAN (P-B)

Né le 24 décembre 985 à Marknesse (P-B). En poste depuis le 01/07/2021

Mercato d’été 2022

OUT : Isaac Tshibangu (Bandirmaspor), Chrisolithe Mwini (?), Nathanio Kompaoré (?).

Effectif

33 VERCAUTEREN Rik BEL 08/06/01

63 VANHOUTTE Timon BEL 29/01/04

66 MEESE Wout BEL 11/04/05

?? RUTGEERTS Nicholas BEL 20/05/05

34 BOUCHOUARI Mohamed MAR/BEL 15/11/00

47 LISSENS Luca BEL 25/07/01

57 CAMARA Ilay BEL 18/01/03

58 BUTERA Ethan BEL 16/04/06

64 MASSCHO Loïc BEL 02/10/01

69 AMISSO Sullyan RDC/BEL 18/03/03

73 LAPAGE Amando BEL 08/11/04

77 FERRARA Luca ITA/BEL 17/05/02

80 HERSSENS Arno BEL 05/01/04

60 DE WILDE Nils BEL 27/01/03

65 ENGWANDA Alonzo RDC/BEL 27/01/03

67 LOKESA Chris RDC/BEL 07/11/04

71 LEONI Theo BEL 21/04/00

22 TAKIDINE Ilias MAR/BEL 05/02/01

72 AGYEI Enock GHA/BEL 13/01/05

75 MICHEZ Simion CAM/BEL 09/02/02

76 STASSIN Lucas BEL 29/11/04

SL16 FC

T1: Joseph LAUMANN (All)

Né le 31 août 1983 à Marrakech. 38 ans. En poste depuis le 11/07/2022 Contrat jusqu’en juin 2024.

Mercato d’été 2022

IN : Frédéric Duplus (Mouscron), Sacha Banse (La Gantoise), Anisse Brrou (Visé), Massis Guluk (Eupen), Nicholas Rizzo (prêt, Genoa).

OUT : Mitchy Ntelo (Charleroi), Camil Mmaee (Bologne), Daniel Labila (Hoffenheim).

Effectif

13 GODFROID Mattéo BEL 25/02/04

01 MAGO Elias MAR/BEL 23/03/04

16 POITOUX Tom BEL 04/06/05

40 EPOLO Matthieu BEL 15/01/05

21 DODEIGNE Noah BEL 21/01/03

15 ROUTIER Victor FRA 11/03/02

04 TORY Samy BEL/MAR 21/12/04

17 PAULO DA SILVA Thiago BEL/BRÉ 12/08/04

19 DUPLUS Frédéric FRA 07/04/90

02 KALALA Lucas BEL/RDC 28/02/02

24 DIAW Birama SEN 01/05/03

12 GULUK Massis TUR 31/12/02

03 RIZZO Nicholas ITA 11/03/00

06 VANKERKHOVEN Lucas BEL 04/03/02

08 BANSE Sacha BEL/BUR 16/03/01

20 MUKENDI Thomas BEL/RDC 21/08/05

14 KUAVITA Léandre BEL/RDC 31/05/04

05 MABANI Fostave BEL/RDC 10/04/02

18 BERBERI Rayan LUX/MAC 18/03/04

10 BETHI Youness BEL/MAR 24/05/02

11 EL FANIS Mouad BEL/MAR 01/01/04

23 BRROU Anisse BEL/MAR 01/01/99

37 GHALIDI Brahim BEL/MAR 31/01/05

22 MAWETE Noah BEL/RDC 17/10/05

09 DIALLO Boubou MAL 04/11/03

Jong Genk

T1: Hans SOMERS (Bel)

Né le 9 mars 1978 à Malines. 44 ans. En poste depuis le 01/07/2020

Mercato d’été 2022

IN : Ibrahima Sory Bangoura (Johnson Académie Sport)

Effectif

30 CHAMBAERE Vic BEL 10/01/03

41 PENDERS Mike BEL 31/07/05

51 STEVENS Brent BEL 11/08/03

61 DE BOECK Zenzo BEL 17/01/05

53 ET-TAIBI Amine BEL 05/02/03

54 BEERTEN Lucas BEL 05/01/03

55 ROMMENS Tuur BEL 26/03/03

62 ET-TAIBI Sofiane BEL 02/03/04

63 AL MAZYANI Faissal MAR/BEL 18/01/05

64 MARTENS Nolan BEL 07/07/04

65 DE GRAND Sam P-B 05/10/04

56 SWERTS Maarten BEL 20/01/04

58 VAN DE PERRE Kamiel BEL 12/02/04

66 MICHIELS Lars BEL 22/09/04

67 SMEKENS Raf BEL 29/01/04

68 CLAES Thomas BEL 26/03/04

70 BANGOURA Ibrahima Sory GUI 05/01/04

19 DIAWARA Sekou GUI/BEL 08/02/04

57 ARABACI Deniz TUR/BEL 11/03/03

59 CUTILLAS CARPE Dario BEL 30/03/04

60 GODTS Mika BEL 07/06/05

Club NXT

T1: Nicky HAYEN (Bel)

Né le 16 août 1980 à Saint-Trond. 41 ans. En poste depuis le 01/07/2022

Mercato d’été 2022

IN : Lennart Mertens (Deinze), Mamady Diawara (Genk), Jonathan Foss (Odense BK), Lund Jensen (Odense BK), William Simba (Mouscron), Joel Ordóñez (Independiente), Shion Homma (Albirex Niigata)

Effectif

12 MATON Henri FRA/BEL 12/05/04

30 VROMAN Kiany BEL 21/01/04

02 SABBE Kyriani BEL 26/01/05

03 SPILEERS Jorne BEL 21/01/05

04 ORDÓÑEZ Joel EQU 21/04/04

06 SIMBA William BEL 26/03/01

14 DE ROEVE Denzel BEL 10/08/04

15 AUDOOR Sem BEL 23/10/03

23 CUEVAS Aimar USA/MEX 10/02/03

24 FOSS Jonathan DAN 25/06/04

25 SEYS Joaquin BEL 28/03/05

26 WILLEMS Jano BEL 15/01/04

32 VAN LOOCKE Rémon BEL 09/03/05

04 MONDELE Lukas BEL 29/03/04

07 TALBI Chemsdine MAR/BEL 09/05/05

08 ENGELS Arne BEL 08/09/03

10 HOMMA Shion JAP 09/08/00

16 DE SMET Liam BEL 12/04/04

18 VANRAFFELGHEM Keano BEL 02/08/03

19 DE SMET Lenn BEL 12/04/04

20 SERVAIS Mathis BEL 23/11/04

09 MERTENS Lennart BEL 14/08/92

11 VERMANT Romeo BEL 24/01/04

22 DIAWARA Mamady BEL 01/02/07

27 LUND JENSEN Tobias DAN 10/02/06

28 LABRO Mathis BEL 25/02/05

31 CISSE Mohamed BEL 23/10/05







Le règlement de la Challenger Pro League

Championnat disputé par 12 clubs, 8 équipes premières et 4 équipes U23 des clubs pros (les 4 meilleures du championnat U21 2021/2022, soit Genk, Anderlecht, Bruges et le Standard). Après une phase classique de 22 journées, 2 playoffs sont organisés :

• Playoffs promotion entre les 6 premiers de la phase classique (matchs en aller-retour, pas de division des points) afin de désigner le champion et le montant en Jupiler Pro League (une équipe U23 ne peut pas monter ; si elle est championne, le montant sportif sera la 1re équipe première de ces playoffs).

• Playoffs relégation entre les 6 derniers clubs de la phase classique (matchs en aller-retour, pas de division des points) afin de désigner le descendant en Nationale 1.

Les Dates des playoffs:

J1 24 > 26 février

J2 3 > 5 mars

J3 10 > 12 mars

J4 17 > 19 mars

J5 1er > 3 avril

J6 7 > 9 avril

J7 14 > 16 avril

J8 21 > 23 avril

J9 5 > 7 mai

J10 12 > 14 mai



Qualification des joueurs en U23

Seuls les joueurs nés en 1999 ou après peuvent évoluer dans ces équipes, à l’exception du gardien, né en 1997 ou après.

Un joueur plus âgé peut être aligné s’il n’a disputé aucun match officiel avec l’équipe première durant la saison en cours.

Un joueur plus âgé de retour de blessure, qui a manqué les 6 derniers matchs officiels de l’équipe première, peut jouer en U23 (1 par rencontre, 2 matchs consécutifs max.).

Sur la feuille de match, au moins la moitié des joueurs inscrits doivent avoir été formés (au moins 3 saisons complètes avant 21 ans) dans le club concerné, et au moins les deux tiers doivent avoir été formés en Belgique.

Un joueur n’est pas qualifié s’il était titulaire ou s’il a joué au moins 45 minutes lors du dernier match officiel de l’équipe première en championnat ; ou s’il a joué au moins deux tiers des matchs de l’équipe A pendant minimum 45 minutes durant la saison en cours.