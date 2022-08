Les jeunes de Genk arrachent la première victoire d'une équipe U23 en Challenger Pro League face au Lierse

A 20 heures, RSCA Futures reçoit Deinze. Jay-Dee Geusens sur penalty (30e, 1-0) , Mika Godts (59e, 2-1) et Sekou Diawara (82e, 90e+3) ont griffé ce succès des espoirs du Racing Genk, qui ont remporté le titre U21 la saison dernière. Leandro Rocha a temporairement égalisé pour les Lierrois (45e+3, 1-1)

Samedi, le Beerschot a réussi son entrée en battant Beveren 1-0 grâce à un but de Herve Matthys (17e). Pourtant, les visités ont joué à dix suite à l'exclusion de Jan Van den Bergh exclu (61e). En plus, les Rats ont évolué dans un Kiel vide puisqu'ils purgeaient le premier de leurs deux matches à huis clos suite aux incidents de la saison passée. Comme Jenthe Mertens a reçu deux cartes jaunes, Beveren a également terminé à dix (90e+2).

A Roulers, le duel entre le Club NXT, l'équipe U23 du Club Bruges, et le SL16 FC, l'équipe U23 du Standard s'est terminé par un partage 2-2. Les Brugeois ont pris l'avance par Arne Engels (5e, 1-0) et Chemsdine Talbi (9e, 2-0) et les Rouches ont arracher un point grâce à Leandre Kuavita (12e, 2-1) et Alexandro Calut sur penalty (28e, 2-2).

Vendredi, Virton et le RWDM ont partagé l'enjeu (1-1) alors que Lommel est allé s'imposer 1-4 à Dender.