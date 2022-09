Dossier Mbokani : le Congolais est proche de Beveren mais le RWDM essaie d'entrer dans la danse !

Dieumerci Mbokani (36 ans) est sur le point de signer pour 2 ans à Beveren, mais un autre club de Challenger Pro League essaie de rentrer dans la danse. Il s'agit du RWDM, qui l’a quand même invité pour un entretien afin de voir s’il peut lui offrir des conditions comparables à celles de Beveren. Vu qu’il habite Dilbeek, ce serait plus pratique pour lui de jouer à Bruxelles. Les Molenbeekois se sont renforcés avec plusieurs attaquants lors du dernier mercato (Vinicius, Biron et Plange), mais personne n’a le niveau d’un Mbokani. Et Obbi Oulare (ligaments croisés déchirés) est out pour longtemps.