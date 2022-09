Challenger Pro League: les espoirs du Standard infligent une troisième défaite à domicile à Lommel

Après le Lierse (12 points, 1er), Lommel a été battu 0-1 à domicile par le SL16 FC L'unique but de la rencontre a été marqué par Ilyes Ziani (22e, 0-1) Au classement, les espoirs du Standard se hissent en 6e position avec 9 points, comme Lommel (4e), Beveren (5e) et le RWDM (7e) Le début de la rencontre a été dominé par les espoirs du Standard. Les Rouches ont notamment vu le vétéran Stijn Wuytens, 32 ans, dévier in extrémis une reprise d'Abdoul Tapsoba (15e) avant que Ziani n'ouvre la marque (22e, 0-1). Lommel a réagi et cette fois, c'est Tom Poitoux, 17 ans, qui a empêché Alonso Martinez, lancé dans la profondeur par Rafik Belghali, d'égaliser (35e). Peu après, le gardien du Standard a été heureux que Caue Vinicius expédie un penalty sur la transversale (40e).

En seconde période, les Limbourgeois ont accumulé les occasions mais Nassim Chadli (56e) Kolbeinn Thordarson (74e), Martinez (77e) n'ont pu éviter une troisième défaite à domicile.

Plus tôt dans la journée, le Beerschot est allé s'imposer 1-2 à Virton alors qu'il était mené à la marque suite à un but de Hakim Djamel Abdalla (17e, 1-0). En seconde période, Thibo Baeten (54e, 1-1) et Jan Van den Bergh (75e,1-2) ont poussé les Rats à la deuxième place avec 10 points, tout comme les RSCA Futures (3e), qui se sont imposés 2-3 au Lierse, vendredi.

Toujours Invaincus, les espoirs d'Anderlecht ont gagné grâce à un triplé de Lucas Stassin (12e, 27e, 57e pen). Thibaut Van Acker (23e, 1-1) et Rocha Miramar (64e, 2-3 pen) n'ont pas empêché la défaite des Lierrois. Dans le même temps, Dender a décroché son premier succès de la saison en déplacement à Deinze (0-2). Dender (4 points) reste dernier mais revient à une unité de Deinze (5 points,11e)

Les deux rencontres de samedi, Club NXT-Beveren et RWDM-Jong Genk se sont terminées par un partage. Suite au 2-2, face aux espoirs du Club Bruges, Beveren se retrouve en 5e position (9 points) alors que le Club NXT reste 9e (6 points).

Mené à la marque par les espoirs de Genk sur un but de Jay-Dee Geusens sur penalty (67e, 0-1), le RWDM a égalisé dans le temps additionnel par Youssef Challouk (90e+6, 1-1). Les espoirs limbourgeois occupent la 10e position (5 points).