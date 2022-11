Accueil Sports Football Challenger Pro League Christian Bracconi, coach de Virton: « Je ne démissionnerai pas » Nettement battu au Beerschot, l’Excelsior Virton est dernier en D1 B. Mais son coach s’accroche à certaines certitudes. D. J. Christian Bracconi et les Virtonais ont encore vécu une difficile soirée. ©BELGA

"Allez, faites-vous plaisir, messieurs !" Malgré l’ampleur du score, Christian Bracconi conservait une note d’humour à l’heure de commenter cette nouvelle défaite (la plus nette cette saison) et ce terrible 2 sur 24 qui renvoie sa formation tout en bas de tableau, dépassée par Genk au nombre de victoires. "On livre une très bonne première période, résumait le Corse. On a pu mettre en place ce qu’on voulait mettre en place. Il n’a manqué qu’un but. Après, on a trop subi à la reprise et le 1-0 a annoncé nos difficultés face à cette très bonne équipe qui, il faut le reconnaître, était plus forte....