Challenger Pro League: Deinze s'impose 0-1 à Dender et peut encore croire au top 6

En battant le Beerschot 1-0 grâce à Serge Tabekou (42e), le Lierse a pris la 5e place (33 points) à cinq points de son adversaire (3e). Dans la foulée, l'équipe de la Chaussée du Lisp a officialisé la première place du RWDM à la fin de la phase classique. Vainqueurs 3-1 des U23 du Standard, les Bruxellois possèdent 43 points, 3 de plus que Beveren (2e), mais comptent deux victoires de plus.

Vendredi, Beveren a dû se contenter d'un partage 2-2 face à Jong Genk malgré un but rapide de Dieumerci Mbokani (5e, 0-1). Jay-Dee Geusens (26e, 1-1) et Dario Cutillas Carpe (64e, 2-1) ont renversé la situation avant de se faire surprendre par Lucas Costa (89e, 2-2). Dans le même temps, Lommel a mené 0-2 face aux U23 d'Anderlecht grâce à un doublé d'Alonso Martinez (16e, 24e). En seconde période, les RSCA Futures ont également eu leur double buteur: Ishaq Abdulrazak (65e, 90e+3). Lommel (32 points, 6e) et les RSCA Futures (31 points, 7e) peuvent encore espérer terminer parmi les six équipes de tête, qui disputeront un mini-championnat pour déterminer l'unique promu en D1A. Dender (19 points, 9e), SL16 (17 points, 10e) et Jong Genk (16 points, 11e) et Virton (14 points, 12e) figurent parmi les six équipes qui s'affronteront pour éviter la relégation.