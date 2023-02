Challenger Pro League : derniers enjeux et mode d’emploi avant la dernière journée de la phase classique

Quatre équipes déjà qualifiées pour les playoffs, quatre autres en rêvent

Si le RWDM, Beveren, le Beerschot et le Club NXT ont déjà validé leur billet pour les playoffs, il reste deux places pour ce futur mini-championnat qui comptera dix journées et couronnera le champion : le Lierse (33), Lommel (32), RSCA Futres (31) et Deinze (30). Hasard du calendrier, ces équipes s’affronteront dans des confrontations directes, Deinze recevra les jeunes Mauves alors que le Lierse et Lommel seront adversaires. Malheur aux vaincus qui devront alors se contenter d’assurer leur maintien dans les playdowns.

Les playoffs : 10 journées de folie et un ticket pour la D1A

Au terme de la phase classique, les équipes de Challenger Pro League seront scindées en deux groupes de six équipes : les six premiers joueront les playoffs dont la première équipe en tête au bout des dix journées sera couronnée championne et décrochera l’unique ticket vers la D1A. À noter que contrairement aux playoffs de D1A, ici, il n’y aura pas de division de points au terme de la phase classique.

Ce mini-championnat s’annonce plein de suspense, de folie et de rebondissements, avec trois équipes qui devraient se livrer une âpre bataille pour le titre. Le RWDM, assuré de débuter ces playoffs en pole position, aura fort à faire avec ses rivaux que sont Beveren et le Beerschot. Une formation anversoise que les Molenbeekois affrontent dimanche, avec l’opportunité de porter leur avance sur les Rats à huit unités.

Playdowns : six équipes concernées par la relégation

Là aussi pas de division de points dans ce mini-championnat de dix journées au terme duquel le dernier classé sera relégué en Nationale 1. Une lutte pleine de stress qui concernera surtout les quatre derniers actuels du classement que sont Dender (19), SL 16 FC (17), Jong Genk (16) et Virton (14). À noter que si une équipe U23 ne peut pas monter en D1A vu que le club y a déjà un représentant, une formation U23 peut bel et bien être reléguée en N1.