Le RWDM entamera sa quête du titre face au Lierse le dimanche 26 février

Ce week-end, le Lierse et le RSCA Futures ont décroché les deux derniers tickets pour les Promotion playoffs lors de la 22e et dernière journée de la compétition régulière. Ils y affronteront le RWDM (leader actuel), Beveren, le Beerschot et le Club NXT avec pour enjeu le titre de Challenger Pro League et la promotion en Jupiler Pro League qui l’accompagne.

Lommel et Deinze ont, eux, échoué aux portes du top 6 et devront assurer leur maintien en Challenger Pro League via les Relegation playoffs. Leurs adversaires sont Jong Genk, Dender, le SL16 FC et l’Excelsior Virton (lanterne rouge actuelle). L’équipe qui finira à la dernière place sera reléguée en Nationale 1.

Tous les clubs commencent les playoffs avec les points qu’ils ont accumulés lors de la compétition régulière. Il n’y a pas de division des points.

Le Club NXT et le RSCA Futures ne peuvent évidemment pas monter, mais ils auront à cœur de jouer les trouble-fêtes. Le club qui remporte le titre et accédera ainsi à la Jupiler Pro League sera connu le samedi 13 mai au plus tard. La dixième et dernière journée des Promotion playoffs se tiendra ce jour-là à 20h45.

Avant ce dénouement tant attendu, de nombreuses affiches auront lieu. citons, en vrac, Beveren – RWDM (4 mars), Club NXT – RSCA Futures (21 avril) ou le derby bruxellois RWDM – RSCA Futures lors de la dernière journée.

Promotion playoffs

Le programme du RWDM

RWDM - Lierse (Di 26/2 19h15)

Beveren - RWDM (Sa 4/3 20h)

RWDM - Club NXT (Di 12/3 16h)

RSCA Futures - RWDM (Sa 18/3 20h)

Beerschot - RWDM (Di 2/4 19h15)

RWDM - Beerschot (Di 9/4 19h15)

RWDM - Beveren (Di 16/4 16h)

Lierse - RWDM (Sa 22/4 20h)

Club NXT - RWDM (Sa 6/5 20h)

RWDM - RSCA Futures (Sa 13/5 20h45)