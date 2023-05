Challenger Pro League : Beveren bloqué pour remonter

À lire aussi

L’os, il y a un an, se nommait Westerlo, champion haut la main. Cette fois, c’est le RWDM qui devrait coiffer les lauriers. Les Bruxellois comptent un point de plus que les Waeslandiens avant l’ultime journée. Les probabilités de titre sont désormais assez faibles, surtout au vu de l’état de forme du RWDM.

Une deuxième place finale n’épargnerait pas une énorme déception au Freethiel. Car même si Wim De Decker avait refusé d’annoncer publiquement son ambition de titre lors de sa nomination au poste d’entraîneur, en juin 2022, l’ancien joueur de la maison (32 matchs disputés au début de sa carrière entre 2000 et 2002) visait sans doute ni plus ni moins que le titre.

Aleksandar Vukotic au duel avec Ivann Botella lors du choc entre le RWDM et Beveren, le 16 avril 2023.

Ce n’est d’ailleurs pas pour faire de la figuration que les dirigeants – dont le directeur sportif Jordi Condom – ont concentré leurs efforts pour bâtir un solide effectif composé d’autant de joueurs rodés à la première division. Dont le soldat Aleksandar Vukotic, Sheldon Bateau (ex-Malines), Alexander Corryn et Kevin Hoggas (ex-Cercle Bruges), Derrick Tshimanga (ex-Genk et OHL), Joachim Van Damme (ex-Malines et Standard) ou encore Sander Coopman (ex-Antwerp) et, évidemment, Dieumerci Mbokani, auteur de 15 buts et 8 passes décisives en 23 matchs malgré quelques kilos en plus.

À lire aussi

Selon le site spécialisé Transfermarkt, Beveren n’affichait pourtant que la troisième valeur marchande totale la plus élevée de Challenger Pro League (10,55 millions d’euros), derrière le RWDM (13,1) et Lommel (12,13).

”On est meilleurs que la saison dernière et on peut battre tout le monde”, estime d’ailleurs le milieu de terrain Louis Verstraete.

La meilleure attaque

Malgré la rude concurrence, Beveren a souvent occupé la tête de la phase classique. En essayant de miser sur un jeu besogneux, agressif et offensif. La griffe De Decker. Son équipe renseigne la meilleure attaque de la série (72 buts).

“L’une de nos grandes forces, c’est que le danger peut venir de partout (NdlR : 15 buteurs différents). Nous n’avons pas un seul buteur, mais beaucoup de joueurs capables de marquer”, se félicitait l’entraîneur en cours de saison.

Il peut toutefois remercier spécifiquement la révélation de 20 ans Thierno Barry (19 buts), et le vétéran Mbokani (15), désireux de “laisser une trace à Beveren, comme je l’ai fait au Standard et à Anderlecht”.

Jamais deux sans trois ou la troisième sera la bonne ?

Le tournant de la saison waeslandienne se situe peut-être à cheval sur la fin de l’année 2022 et le début de 2023. Après un partage concédé chez la lanterne rouge Virton en décembre (0-0), Beveren a perdu des plumes face au SL16 FC (2-2) puis Jong Genk (2-2).

Il y aura aussi eu la défaite, lourde dans les chiffres, lors de la première journée des playoffs, au Club NXT (3-0).

À lire aussi

Autre moment clé, forcément : le partage face au RWDM le mois dernier (1-1). Une victoire aurait inversé la tendance face à des Molenbeekois irrésistibles dans un sprint final qui reste à conclure, samedi.

En cas d’échec, Beveren essaiera encore la saison prochaine dans une division plus fournie. Jamais deux sans trois ? À moins que la troisième ne soit la bonne.