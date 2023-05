Jacques Teugels a ressenti des émotions comme en 1975 : “Eddy Merckx s’entraînait avec nous au RWDM”

Ses émotions. “Je suis allé à Beauvechain – RWDM avec Thierry…”

Les années commencent à laisser des traces. Et donc, Teugels n’a pas fait la fête jusqu’au lever du soleil. “Après les festivités sur le terrain, j’ai été boire trois petits verres chez ‘Henry Champagne' au village. Je suis rentré chez moi à deux heures. C’était un honneur de remettre ce trophée. Même si je sais qu’aucun des joueurs ne me connaît. Sauf Niklo Dailly, le fils de Thierry. Et peut-être Kylian Hazard, vu que j’ai déjà mangé avec son papa. Si Kylian est mon homme de la saison ? Sur base de toute la saison, je dirais que c’est de Sart. Mais le vrai architecte de ce succès, c’est Thierry. Je suis son enfant chéri. Je me souviens de l’avoir accompagné à Asse-Zellik – RWDM, il y a sept ans, quand le club a recommencé de zéro. Et à Beauvechain. Il a gagné deux ou trois ans en rachetant le matricule de Wetteren. Vous savez quand même que l’ancien matricule du RWDM – le 47 – est présent dans celui de Wetteren (NdlR : le 05479) ? Ce n’est pas le hasard… J’ai retrouvé l’amour du RWDM. Je l’avais perdu quand Vermeersch était à la tête du club. Je ne venais plus au stade.”

Anderlecht. “Vandenhaute ne m’a pas dit bonjour”

Teugels a commencé et terminé sa carrière à… Anderlecht. “J’ai fait mes classes de jeunes au Sporting, où j’ai fait mes débuts en équipe première. Et en tant que livreur de matériel pour l’horeca – mon dernier job – Anderlecht était un de mes derniers clients. En 2018, quand Van Holsbeeck est parti, tout a été arrêté. Je ne suis pas encore allé à Anderlecht depuis que Coucke a repris le club. De toute façon, je n’y connais plus personne. Ils ont même mis le délégué Pierre Leroy dehors. Wouter Vandenhaute est venu à RWDM – Anderlecht, le week-end passé. Je l’ai croisé, mais croyez-vous qu’il m’a salué ? Il ne sait pas qui je suis. Si j’appelle le Sporting pour avoir une invitation pour un match, ils vont dire : ‘Tu es qui ?’”

Teugels était un véritable buteur au RWDM. ©BELGA

Les derbys. “Van Binst mettait mon gros nez hors-jeu”

Vu qu’il a porté les couleurs d’Anderlecht, de l’Union, du Racing White et du RWDM, Teugels a joué des dizaines de derbys bruxellois. Mais il y en a un qui reste à jamais gravé dans sa mémoire : le 1-0 du RWDM contre Anderlecht du 15 mars 1975, l’année du titre. “J’avais marqué sur contre-attaque après un corner pour Anderlecht. Mon ami Van Binst avait encore tenté – avec un tacle – d’empêcher le ballon de dépasser la ligne de but. Il s’était d’ailleurs blessé à un crochet du poteau. Ah, le Gille… Dans une interview, il avait dit que c’était facile de jouer contre moi. Il suffisait de faire un pas en avant pour que je sois hors-jeu avec mon gros nez. J’ai répondu qu’il était toujours enrhumé après nos confrontations, parce que je provoquais des courants d’air en courant deux fois plus vite que lui. Après les matchs, on allait boire un verre ensemble. Au Mustang. Ou au Number One, la boîte de Nico De Bree. Et quand on jouait à Anderlecht, nos supporters allaient à pied, avec des sabots. Parce qu’on allait jouer contre les paysans d’Anderlecht…”

La fête du titre : “Presque décapité par le ventilateur”

Huit matchs après ce 1-0 contre Anderlecht, le RWDM a remporté son seul titre en D1, après un 5-3 contre l’AS Ostende. “Les supporters m’ont déshabillé sur le terrain. Heureusement, ils m’ont laissé mon slip.” Teugels se souvient de la fête, ce 27 avril 1975. “On avait été au Café l’Entracte à la chaussée de Malines. Boskamp m’avait soulevé avec des supporters. Ma tête est passée à quelques centimètres de l’hélice du ventilateur. J’ai failli être décapité.” La fête a duré plus d’un jour. “Je vois encore le visage de Raymond Goethals, coach fédéral des Diables, quand il m’attendait au stade Fallon pour la préparation du match contre les Pays-Bas. ‘Alors, Teugels, tu as fêté jusque hier ?’ Je n’ai pas menti. Mais il m’a mis au coup d’envoi et on a gagné 1-0."

Ses surnoms. “'L’Horloge' après ce penalty raté…”

Teugels a trois surnoms. “Boskamp m’appelait ‘Jack Dynamite' parce que j’avais un tir puissant dans le pied gauche. Moi, je l’appelais Hercule, tellement il était fort.” Et son autre surnom, 'Jacques Tuborg' ? Teugels : “Ma femme n’aime pas que je raconte ça… Les lundis, on allait boire des verres rue de Malines. Il y avait une dizaine de cafés, qui servaient tous des autres bières du fût : Maes, Stella, Pils, Jupiler. Donc moi, je préférais boire de la Tuborg en bouteilles. Quand je jouais bien, les gens criaient Jacques Dynamite. Quand je n’étais pas dans le match, ils me lançaient Jacques Tuborg.” Et puis, il y a ce nom ‘l’Horloge’.“En fait, j’ai tiré un penalty au-dessus du but contre Malines. Ma frappe était si puissante que le ballon a heurté l’horloge de l’ancien marquoir.”

Demi-finaliste européen. “Boskamp et Bjerre se sont battus”

Ce penalty contre Malines, Teugels l’avait raté à la fin d’une incroyable saison… européenne. En 1976-1977, le RWDM a atteint la demi-finale de la Coupe de l’UEFA. Teugels avait notamment marqué à Schalke (1-1), contre Feyenoord (2-1) et en demi-finale contre Bilbao (1-1). Le 0-0 à Bilbao signifiait l’élimination. “À l’issue de ce match, Boskamp et le Danois Bjerre se sont bagarrés dans ma chambre d’hôtel. Ils n’étaient pas des amis et ils se faisaient des reproches. Mais sur le terrain, ils étaient de vrais professionnels. Ils se donnaient des passes pour qu’on marque.” Son but le plus important de la campagne ? “Mon penalty contre Feyenoord. Mais j’en ai aussi raté un contre Bilbao, avant d’inscrire le 1-1. Leur gardien Iribar était si grand, que je ne savais pas où frapper et j’ai changé de coin. Il est allé chercher le ballon. Mais qu’est-ce qu’on était fort ! On a gagné le tournoi d’Amsterdam en battant le grand Ajax 2-5. Et on a battu le grand Bayern 5-0 au tournoi de Saragosse alors qu’on avait fait la fête la nuit.”

Teugels avec Merckx en 2019 à une remise du Trophée Goethals. ©Photo News 2019 - Philippe Crochet

Eddy Merckx, l’administrateur. “On avait peur de le blesser”

Tout le monde associe Eddy Merckx à Anderlecht, mais cela n’a pas toujours été le cas. “Il était administrateur au RWDM et il s’entraînait avec nous pour garder la forme en hiver. Nous faisions attention de ne pas le blesser, mais lui, il ne retirait pas le pied. Il détestait perdre. Je ne vais pas dire qu’il avait notre niveau, mais il se débrouillait. Et quand il fêtait ses victoires au Tour de France au stade Fallon, il nous invitait. Je dois dire que les cyclistes savent encore mieux faire la fête que les footballeurs.” (rires)

1 000 anecdotes. “Le journaliste à la douche”

Pour des anecdotes, on pourrait passer des heures chez Teugels. Comme quand il parle de Felix Week, l’entraîneur avec qui le RWDM a remporté le titre. “Lors d’une théorie, Bjerre l’avait interrompu. ‘Coach, on va les battre facilement. Tu as mis 12 joueurs du RWDM sur le tableau.’” Ou quand il évoque les entraînements à côté des terrains de tennis du Chalet, qui existe encore. “Pour gagner du temps, Week allait chercher les ballons que nous bottions au-dessus de la clôture. En hiver, le gérant du terrain de tennis lâchait son chien sur les courts. On y envoyait volontairement les ballons et on se marrait de voir notre coach se faire attaquer par le chien…” Et quid du journaliste Carlo Hublet du magazine Sport ‘70 ? “Il m’avait qualifié de touriste après le 0-0 de la Belgique en Allemagne de l’Est. Le week-end suivant, on gagne 1-4 au Lierse et j’en mets trois. Hublet voulait m’interviewer en tant qu’homme du week-end. Boskamp, De Bree et Polleunis l’ont poussé dans la douche où je me trouvais. Il était trempé.”

Sa santé. “9 jours dans le coma à cause du Covid”

Teugels l’a échappé belle en ayant le Covid. “J’ai été très malade. Mes petits-enfants pensaient que j’avais Alzheimer, tellement j’avais tout oublié. Le médecin a conseillé à ma femme de me laisser à la maison et de ne pas me transporter à l’hôpital, sinon je ne serais pas rentré vivant. Je suis tombé dans le coma pendant neuf jours, j’ai perdu neuf kilos. Quand je me suis réveillé, j’ai bu une tasse de soupe et je me suis remis petit à petit. Mais j’en ai gardé des séquelles. Quand je parle beaucoup, je suis essoufflé et je perds la voix.” Teugels sait où il a été contaminé par le virus. “Au RWDM, lors du match contre l’Union. J’étais à une table avec notamment Thierry Dailly, Van Holsbeeck, l’avocat Spreutels et Jean-Marie Philips. On est tombé malades tous les cinq.” Pour le reste, il se porte encore bien pour son âge. “Sauf que mes genoux sont perte totale. Je ne sais presque plus les plier. Je dois descendre les escaliers en marche arrière. Et je vais en voiture chez le boulanger. Si j’y vais à pied, ça me prendrait tellement de temps que le pain serait vieux le temps que je sois rentré chez moi.”