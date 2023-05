Barry, Challouk ou Mbokani, qui sera élu meilleur joueur de Challenger Pro League ?

Thierno Barry, la révélation

Thierno Barry, c’est l’une des révélations de la saison. Arrivé en provenance du noyau B de Sochaux l’été dernier, l’attaquant français de 20 ans s’est révélé au grand public en empilant les buts semaine après semaine. Avec ses 20 réalisations, il termine meilleur buteur de la série.

Barry, le buteur.

Youssef Challouk, le métronome

Laissé sur une voie de garage par Courrai cet été, le milieu de terrain a été prêté avec succès au RWDM cette saison. Avec six buts, huit passes décisives, 55 passes-clés et 12 balles en profondeur, il a été l’un des éléments les plus décisifs du championnat. Il est l’un des grands artisans du titre du RWDM.

Challouk, champion avec le RWDM.

Dieumerci Mbokani, l’inépuisable

À 37 ans, le Congolais a été LE transfert de la saison en Challenger Pro League. Arrivé sur le tard du côté de Beveren, il a apporté toute son expérience à son équipe. Un attaquant qui a pesé sur toutes les défenses et prouvé qu’il restait un danger permanent. Il termine quatrième meilleur buteur du championnat avec 14 buts inscrits.