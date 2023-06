Pierre François, directeur général du RFC Liège, se confie : “Plus de 10 ans plus tard, on me catalogue encore souvent comme étant du Standard”

Pierre François, cela fait un peu plus d’un an que vous êtes au Football Club Liégeois. Qu’est-ce qui a changé depuis votre arrivée ?

”Notre club a cette caractéristique de pouvoir rester lui-même quels que soient les changements qu’il connaît. Ce n’est pas un nouveau directeur général qui va tout bousculer, au risque de perdre l’ADN du club. Mais nous avons essayé de progresser dans les domaines où je pouvais aider. L’éclairage aux normes pour la D1B fonctionne à merveille sans avoir attendu la promotion. Gaëtan Englebert et moi avons parfaitement collaboré lorsqu’il a fallu trouver des accords avec des joueurs. Nous sommes peu nombreux dans la structure actuelle mais malgré cela, nous tentons de tirer le maximum du club. Il y a aussi un dialogue ferme, compréhensif et constructif qui a été mis en place avec les supporters. Nous avons finalement sept clubs de supporters officiels et nous ne voulons qu’aucun d’entre eux soit catalogué par la Police comme étant un à risques.”

Mais il y a surtout eu cette montée…

”Évidemment. Nous l’avons fait tous ensemble. Que ce soit la personne qui prépare le repas avant de partir, celle qui veille à ce que tout se fasse dans de bonnes conditions, ceux qui travaillent dans les infrastructures, etc. Nous sommes si peu nombreux que tout le monde est indispensable. Se passer de quelqu’un serait suicidaire. C’est cet esprit d’équipe, sous la conduite du staff et grâce au travail des joueurs, qui nous a permis de monter.”

Un club comme Liège, avec sa petite structure, est-il plus difficile à gérer qu’un gros bateau comme le Standard ?

”Lors de mon passage au Standard, si l’on ne compte pas les kinés, docteurs et entraîneurs, nous étions à peine 25. À Anderlecht, ils étaient déjà presque 100 à ce moment-là. Par exemple, à la Pro League, l’organigramme a doublé en nombre de personnes depuis mon départ en janvier 2022. Personnellement, j’aime bien les petites structures. Est-ce un manque d’ambition ou une volonté de travailler davantage ? Je ne sais pas… Il n’y a rien de facile ou de difficile. Le plus important est de tirer le maximum de ce qu’on a. Je pense par exemple à Lens, 10e budget de Ligue 1, qui est qualifié directement pour la Ligue des champions. Cela montre bien que, heureusement, l’argent ne décide pas encore tout.”

On a tout de même la sensation que vous êtes plus qu’un simple directeur général à Liège. Vous gérez beaucoup de choses en dehors, comme la communication, l’aspect sportif, financier, etc.

”Oui mais toujours en collaboration avec d’autres. Je pense notamment à mon fils Samuel pour la communication. Pour les finances, nous avons un trésorier qui s’occupe des dossiers au quotidien et un directeur financier qui m’aide énormément dans le dossier de licence. Je donne l’impression de faire beaucoup plus qu’un directeur général classique mais je m’appuie beaucoup sur les autres pour que le boulot soit bien fait.”

"J'ai été suffisamment adulte pour savoir gérer quelques 'François démission'"

Quelle est votre plus grande fierté en une année ?

”Voir quelques supporters qui sont là depuis des dizaines d’années venir me trouver en fin de saison. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas très contents lorsque je suis arrivé à cause de mon passé au Standard mais qu’ils tenaient finalement à me remercier car j’ai apporté quelque chose au club. Ces remerciements, ils ne sont pas obligés de les prononcer ; peut-être même que ça leur coûte. Mais le fait qu’ils le fassent me conforte dans l’idée que j’ai bien fait d’accepter ce challenge.”

Au niveau sportif, il y a la venue de Yannick Loemba, que vous êtes allé chercher en D3 amateurs et qui a réalisé une saison remarquable.

”C’est vrai. Tout comme Ryan Merlen que je suis allé chercher à Lens. Ils ont répondu présent. Pour Yannick, ça n’a pas été facile car, malgré son passé en D1 et à l’étranger, il était descendu de plusieurs niveaux. Il fallait croire en lui. Il travaille beaucoup à la confiance. Il savait que je prenais un risque. Gaëtan (Englebert) et le staff ont fait beaucoup pour le mettre au niveau auquel il a pu prester. Voilà une belle preuve de collaboration entre le staff et moi. Pour Ryan Merlen, la situation est différente. Lorsque Nathan Rodes est parti, tous disaient qu’il fallait quelqu’un d’aguerri au poste de milieu défensif. Mais dans les noms cités, il n’y en avait pas un de moins de 30 ans. Merlen est arrivé à 20 ans grâce aux bonnes relations que j’entretiens avec Lens. Nous lui avons donné l’envie de venir et il a montré qu’il voulait donner le maximum pour le club. Ce ne sont que des exemples. Il y a aussi d’autres joueurs, comme Benoit Bruggeman qui a été élu joueur de la saison grâce à son énorme progression et à sa régularité. L’esprit d’équipe a été important, c’est le mérite de tout le staff.”

Vous avez mis en place une charte avec les supporters. Cela a parfois été un peu tendu. Avez-vous paniqué à un moment ?

”Non. Ce qui est écrit dans cette charte ne relève que du bon sens. Je n’ai jamais demandé à un club de supporters de promettre une fidélité sans limite, les yeux fermés à tout ce que pourrait décider la direction. L’objectif était de donner confiance à tout le monde : les clubs qui nous reçoivent, la police et les stewards qui nous encadrent, le président qui en avait marre de payer des amendes, etc. Les fans de Liège sont de bons supporters donc je savais que ça allait fonctionner. Cette charte venait de moi, alors elle a été utilisée comme une manifestation contre celui qui venait d’ailleurs. Vous savez, les gens, malgré l’importance de la Pro League et des décisions qu’on y prend lorsqu’on en est le CEO, me cataloguent toujours comme étant du Standard, même plus de dix ans après. La Pro League, tout le monde s’en fout à la limite (sic). Mais je le savais avant d’arriver et j’ai été suffisamment adulte pour gérer quelques 'François démission', et faire mon travail.”

Que reste-t-il à travailler au RFCL ?

”Il y a un énorme boulot de préparation pour la Pro League. La licence nous a été accordée en première lecture. Nous avons simplement dû justifier la signature du bon de commande pour le nouveau synthétique Fifa Quality Pro. À côté de cela, il y a une urgence absolue à réaliser quelques travaux qui coûtent de l’argent. Les recettes qu’on va retirer l’année prochaine en termes de droits TV et de partage de ce que paient les quatre clubs qui alignent une équipe U23 en Challenger Pro League sont égales, voire inférieures, au coût des travaux que nous devons entreprendre. Tout l’espace supporter doit être repensé, les flux doivent être réglés, les sièges potentiellement jetables sur le terrain doivent être retirés, il faut des mâts pour les caméras d’Eleven, une plateforme commentateurs, davantage de clôtures, de l’asphalte à la place des grenailles, des portes d’évacuation, etc. Et ce, pour l’essentiel, avant le début de la compétition. C’est un sacré défi. Il faut aussi mettre en place les contrats des formateurs car nos jeunes évolueront en Youth Elite. Tout cela en pensant à la composition du noyau pour ne pas être un oiseau pour le chat chez les pros. Selon moi, l’horizon d’un nouveau stade devrait aussi se rapprocher. Je me rends compte à quel point il est difficile de faire autant de dépenses qui sont pour la bonne part provisoires. Un nouveau stade moderne et bien conçu de 10 000 ou 12 000 places serait beaucoup plus opérationnel.”

"Selon moi, l'horizon d'un nouveau stade devrait aussi se rapprocher."

La ville de Liège a demandé au RFCL et au Standard de participer aux frais de sécurité. Quelle est la position de Liège ?

”Ces discussions doivent avoir lieu entre le président et le bourgmestre mais je comprendrais assez difficilement qu’on soit considéré directement comme coûtant beaucoup plus d’argent. L’année dernière, nous avons payé une amende au ministère de l’Intérieur pour avoir rentré en retard la convention de sécurité. Au niveau de l’Union belge, nous avons payé 50 euros d’amende pour un tag effacé par une éponge dans une toilette à Knokke. Nous ne sommes donc pas le club où il y a eu des incidents qu’il va falloir compenser par une facturation des forces de l’ordre. Mon objectif a toujours été de laisser les policiers au maximum en dehors des problèmes à gérer au sein du stade. En Pro League, nous devons aussi avoir un local sécurité aux normes pour surveiller ce qu’il se passe chez nous mais nous ne voulons pas que les effectifs de police soient revus à la hausse en raison des dysfonctionnements que nous pourrions avoir, même si nous ne sommes pas maîtres de tout et encore moins des visiteurs. Nous sommes sur un terrain de la ville (bien que nous financions tous les travaux) et je ne doute pas qu’elle continuera à manifester son soutien envers notre club. Honnêtement, nous n’avons pas budgété une telle dépense.”

Dernièrement, le président a confirmé que le dossier concernant la venue d’investisseurs était toujours sur la table. Vous en aviez parlé à votre arrivée également. Où en est-on dans ce dossier ?

”Il m’est totalement interdit d’en parler en ce moment. Ce n’est pas un secret : tous les clubs ou presque sont à vendre. Le nôtre ne déroge pas à la règle. Il faudrait peut-être s’appuyer sur quelqu’un de plus lourd que le président Lacomble. Nous devons nous assurer qu’il ne s’agit pas d’un prometteur fugace mais bien de quelqu’un qui s’inscrit dans le long terme et qui sera respectueux de l’ADN du club. Cela fait partie de mes attributions mais c’est surtout la préoccupation du président.”