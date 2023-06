Le calendrier de la Challenger Pro League est connu: la saison 2023-2024 débutera le 11 août avec les matchs RSCA Futures-Beerschot et Seraing-SL16 FC

La saison 2023-2024 de Challenger Pro League, la deuxième division belge, débutera le vendredi 11 août prochain (20h00) avec un duel entre les RSCA Futures et le Beerschot et un derby liégeois entre Seraing et le SL16 FC, a annoncé la Pro League lors de la présentation des calendrier ce jeudi à l'Atomium à Bruxelles.