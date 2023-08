Vendredi, l’Anderlechtois Nunzio Engwanda est devenu le joueur le plus jeune à jouer un match professionnel en Belgique, en entrant au jeu avec les RSCA Futures contre le Beerschot (Challenger Pro League) à 15 ans, 8 mois et 11 jours. Il a effacé des tablettes un ancien célèbre Mauve, le Nigérian Nii Lamptey, âgé de 15 ans, 11 mois et 16 jours lors de ses débuts en 1990.

Dimanche, le Genkois Konstantinos Karetsas (passé par Neerpede et les jeunes du RSCA), a, à 15 ans, 8 mois et… 25 jours, délivré l’assist de la victoire des U23 du Racing face à Beveren, toujours en Challenger Pro League. Son équipier Brad Manguelle, 15 ans, 8 mois et… 17 jours, a, lui, reçu un carton rouge, peu avant la mi-temps.