Challenger Pro League: le Lierse a souffert face au Patro Eisden (2-1)

Après le faux pas de la première journée au Club NXT, Jo Christiaens a modifié son onze, titularisant Alexandre De Bruyn et Samih El Touile et renvoyant sur le banc Aristote Nkaka et Maxim Kireev. Ces changements n'ont pas rendu les Lierrois plus inspirés et ils ont même eu la chance qu'un coup franc de Kevin Kis s'écrase sur le poteau. Il a fallu attendre la demi-heure pour que les Pallieters se montrent dangereux par Van Acker, qui a manqué son envoi. Le capitaine lierrois a été plus efficace sur un penalty sifflé pour une faute de main de Henk Dijkhuizen (45e+2, 1-0).