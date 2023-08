Challenger Pro League : le match SL16/Beerschot interdit par le gouverneur de la Province de Liège

La rencontre de la troisième journée de la Challenger Pro League entre le SL16, l'équipe espoirs du Standard, et le Beerschot programmée samedi (16h00) à Visé a été interdite vendredi par le gouverneur de la Province de Liège à cause "de l'impossibilité d'assurer la sécurité de cet événement en plus du maintien de la sécurité en Basse-Meuse" à la suite des événements qui ont secoué la région ces derniers jours.