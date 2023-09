Challenger Pro League: Lommel aligne une quatrième victoire par un but d'écart au Lierse

A la reprise, le Lierse est apparu plus soudé et sur un assist de De Bruyn, Thomas Van Acker a inscrit son troisième but de la saison (51e, 1-1). Par la suite, la différence entre les deux équipes est apparue plus nette et sur un dégagement de son gardien, Arthur Sales s'est retrouvé seul face à Jens Teuckens, qu'il a lobé (88e, 1-2).

A 16h00, le Club NXT accueille Patro Eisden. les deux clubs possèdent 6 points et le vainqueur se hisserait en 2e position puisque Zulte Waregem et Jong Genk comptent 7 points et ont déjà disputé leur 4e match. A 20 heures, Beveren reçoit le SL 16.