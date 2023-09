Challenger Pro League: le Beerschot inflige une nouvelle défaite au Lierse (1-3)

Le Beerschot a ouvert la marque par Simion Michez (20e, 0-1) et se serait mis à l'aise si Ayouba Kosiah n'avait pas manqué la transformation d'un penalty (38e). De l'autre côté, Thibaut Van Acker s'est montré plus efficace aux onze mètres (54e, 1-1). Mais les Rats ont assuré leur succès grâce à un coup de tête de Tolis sur un coup de coin de Ryan Sanusi (66e, 1-2) et à une reprise de Tom Reyners (76e, 1-3). Le Lierse n'avait plus rien à espérer d'autant que Van Acker a botté un penalty au-dessus de la transversale (90e+4).