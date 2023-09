Score trop forcé pour les Borains, battus à Lommel

Les Borains tentaient de remettre la pression sur les limbourgeois et Curci, encore lui, trouvait le portier local au bout de sa frappe (48e). Mercier demandait à sa défense de jouer plus haut, mais Lommel restait toujours dans la gestion et posait, très souvent, le pied sur le ballon. À la 62e, M.Allaerts ne voyait pas une main d’un défenseur de Lommel dans son rectangle, mais les hennuyers ne baissaient pas les bras pour autant. Chevalier tentait bien une frappe sur le dernier rempart flamand, mais à la 74e, en contre, Schoofs parvenait à servir Vancsa, à l’entrée du petit rectangle, lequel profitait d’une défense boraine hors position, pour doubler l’écart (2-0). Même si une tête de Gillekens démontrait que les Borains étaient toujours dans la partie, un 3e but des pieds d’Aguilar (85e), entre les jambes de Saussez, donnait au score des allures bien trop sévères et ce, même si les Francs Borains n’ont jamais semblé être en mesure d’inquiéter un Lommel qui était loin d’être un gros cador…

Lommel : De Busser, Aguilar, De Grand, Wouters, Amankwah, Karim (88e Wuytens), Schoofs, Sales (70e Talvitie), Graneli, Vancsa (77e Ahmed), Vetokele.

Francs Borains : Saussez, Malungu, Obissa, Gillekens, Mpati, Healy (90e Donnez), Diallo (80e Francotte), Itrak (80e Walicki), Lavie, Chevalier, Guirassy (15e Curci).

Arbitre : M.Allaerts.

Avertissements : Karim, Diallo, Talvitie, Lavie, Walicki.

Les buts : 13e Karim (1-0), 74e Vancsa (2-0). 85e Aguilar (3-0).