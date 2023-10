Gaëtan Englebert revient sur la défaite du RFC Liège face à Zulte : "J’aime autant perdre les points de cette manière-là"

On peut comprendre la frustration du coach, voire du clan liégeois dans son ensemble, magnifiquement soutenus par des supporters en voix. Au regard de la tournure (tardive) des événements et de l’énorme débauche d’efforts consentie pour tenir en respect pendant plus d’une heure l’un des principaux candidats à la (re)montée. "Nous sommes forcément déçus, mais j’aime autant perdre les points de cette manière-là, en étant à la hauteur." Oui, Liège a entrevu le point du partage qui aurait largement fait son bonheur. Mais prétendre que le succès de Zulte-Waregem est tiré par les cheveux serait aussi verser dans une forme d’exagération.

Autant qu’il l’a pu, le RFC Liège a répliqué par le jeu aux coups de boutoir flandriens. Quand Englebert parle de possibilités de but, il songe sans doute au front de Bertaccini à l’heure de jeu, sur un centre millimétré de Mouhli. Immanquable, alors que le marquoir indiquait toujours 0-0 ! Mais le RFCL, s’il a prouvé dans le change qu’il continuerait à grandir, a aussi pris note du chemin restant à parcourir. "C’était une rencontre à haute intensité, un match de D1A ! Un peu plus d’expérience nous aurait été bénéfique dans un match pareil", assure Gaëtan Englebert, pour qui Zulte-Waregem est de loin l’équipe la plus consistance défiée jusqu’à présent par le matricule 4. Avec un banc, notamment, qui a su faire tomber la pièce du bon côté ! "Ils sont supérieurs dans la maîtrise d’un match et la gestion des émotions, plus que dans la qualité de leur jeu. Ces gars-là (NdlR : Derijck, Rommens, Vormer, Vossen, Gano pour ne citer qu’eux) savent pourquoi ils sont là et ce qu’ils font. Liège est encore un peu juste par rapport à des adversaires d’une telle valeur."

Zulte-Waregem – RFC Liège 1-0

Zulte-Waregem : Bostyn, Willen, Derijck (58e Ndour), Tambedou, Decostere, Bagan, Rommens, Vormer, Traoré (58e Machado), Vossen (83e Savic), Gano.

RFC Liège : Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Wilmots (83e Mputu), Loemba (76e Merlen), Mouhli, Cascio (76e Mouchamps), Atteri, Bertaccini (67e Lioka Lima).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Atteri, Cascio, Willen.

Le but : 74e Gano (1-0).