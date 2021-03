Le RWD de Molenbeek

Ça Fait Maintenant Des Années / L'Estate Sta Finendo (Union SG)







Ce samedi soir, l'Union Saint-Gilloise et le RWDM se retrouvent pour l'acte 4 du derby de la zwanze. Une nouvelle confrontation bien plus spéciale encore que les autres puisque celle-ci pourrait offrir le titre de champion aux Saint-Gillois en cas de succès des Jaune et Bleu.Si les supporters manqueront ce moment historique, Covid oblige, la tension et l'excitation montent au fur et à mesure que le jour du match approche. Dans la tête des supporters des deux camps, les hymnes à la gloire de son club de coeur, résonnent déjà. Des hymnes que les supporters peuvent désormais découvrir dans une nouvelle version puisque l'Orchestre philharmonique de Bruxelles a repris le plus célèbre hymne de chaque club, comme l'ont partagé nos collègues de Bruzz au travers d'un reportage sur ce derby que tout Bruxelles attend avec impatience.À écouter sans modération