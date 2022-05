L'Autrichien de 38 ans a signé un contrat de deux ans et dirigera son premier entraînement le 20 juin à l'occasion de la reprise. "Nous avons opté pour ce coach après un processus décisionnel long et structuré", a assuré le président anversois Francis Vrancken. "Andreas Wieland était le candidat idéal grâce à son profil, sa vision du football et son caractère."

Joueur professionnel dans les années 2000 en Autriche, Wieland a été l'adjoint de Dominik Thalhammer, actuel T1 du Cercle de Bruges, à LASK. Il a ensuite dirigé l'équipe première à 32 reprises cette saison, menant notamment son équipe en huitièmes de finale de la Conference League, mais a perdu sa place début mai.

"J'ai vraiment hâte de débuter ce nouveau défi", a lancé le technicien, qui estime que venir au Beerschot était "une opportunité intéressante".

Wieland tentera d'apporter un peu de sérénité au Beerschot après une saison 2021-2022 marqué par les passages sur le banc de Peter Maes, Javier Torrente et Greg Vandridt.