Le Britannique Brian Eastick, 70 ans, a été nommé entraîneur de Lommel jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club limbourgeois de D1B mercredi. Il remplace Luiz Ferreira, qui avait quitté son poste d'entraîneur ad interim le 7 février dernier. Le Brésilien de 56 ans avait été nommé coach intérimaire le 18 janvier dernier, après le départ du Néerlandais Peter van der Veen mi-décembre. Brian Eastick vient du City Football Group, le groupe propriétaire de Lommel, où il travaillait comme consultant.

Eastick a une trentaine d'années d'expérience dans le coaching, essentiellement comme adjoint. Il a ainsi été l'assistant de Stuart Pearce à Nottingham Forest et chez les U21 anglais, et a dirigé les U19 et U20 de l'Angleterre.

Lommel est 7e et avant-dernier de la D1B avec 19 points en 20 matches.