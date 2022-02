Ultradominateurs, les Hurlus ont mis du temps à débloquer la rencontre. Virton a cru au hold-up.

Le vent avait déjà eu un impact sur l’ensemble des rencontres du week-end. Mouscron n’a pas fait exception. On n’en fut pas au point de la remise comme à Gand vendredi où une partie du toit du stade s’était envolée. Mais on a quand même connu un retard d’un peu plus de vingt minutes. Avant le coup d’envoi, les pompiers ont dû démonter un panneau publicitaire qui menaçait de s’envoler.