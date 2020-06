D1B: L'Union SG reprend les entraînements ce mardi © rusg Division 1B Sébastien Sterpigny

Après deux mois d'entraînements individuels et 3 semaines de vacances, joueurs et staff reprennent le chemin du centre d'entraînement. Après deux mois d'entraînements individuels et 3 semaines de vacances, l'heure de la reprise a sonné à l'Union Saint-Gilloise puisque le club vient d'annoncer que les joueurs et le staff reprendront le chemin du centre d'entraînement ce mardi, après près de trois mois sans le moindre contact.



Une reprise qui se fera dans le respect des nomes sanitaires imposées par le gouvernement. "Après deux mois d'entraînements individuels et 3 semaines de vacances, notre staff et nos joueurs reprendront du service ce mardi au centre d'entrainement. Une première en près de 3 mois, avec toutes les mesures de sécurité nécessaires et des entraînements avec les distances requises afin de reprendre peu à peu le rythme", indique le club.



Ce sera aussi l'occasion pour Felice Mazzù de faire plus ample connaissance avec son groupe et d'établir un programme précis pour le début de la préparation. Notons déjà que le début des tests médicaux pour le groupe est prévu le 23 juin alors qu'un premier match amical devrait être organisé le samedi 11 juillet, en fonction des mesures sanitaires qui seront de vigueur.



Le championnat de D1B, lui, devrait reprendre le week-end du 21 août.



Quant aux supporters, ils pourront se procurer leur abonnement pour la prochaine saison dès le 17 juin.