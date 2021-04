Face à des Brugeois toujours en difficulté une fois menés au score et que les Molenbeekois avaient déjà battu à trois reprises cette saison, on pensait que le plus dur était fait. Mais juste avant la pause, Le Joncour loupait sa relance et accrochait un Van Der Brempt plus rompt, permettant à De Cuyper de rétablir la parité. La seconde période verra des Molenbeekois bien moins présents en zone offensives et des Brugeois appliqués qui osaient imposer leur rythme au RWDM. Plus rien n'était toutefois inscrit et les deux équipes se quittaient sur un partage (1-1). RWDM - Club NXT 1-1



RWDM: De Bie, Dante (59e Mpati), Le Joncour, Ruyssen, Van Den Bogaert, Nangis, Terki (78e Yagan), Rommens, Claes, Ribeiro (59e Nzuzi), Lavie (59e Ephestion).

Club NXT: Lammens, De Roeve, Mendy, Mbamba, Hautekiet (46e Vanrafelghem), Blomme, Van Den Keybus, Van Der Brempt, De Cuyper, Audoor (80e Engels), Vermant (46e Aelterman).

Arbitre: M. Staessens.

Avertissements: Hautekiet, Dante, Le Joncour, Aelterman.

Les buts: 30e Claes (1-0), 39e De Cuyper (1-1).