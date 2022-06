Le Club NXT retrouvera la D1B Pro League la saison prochaine après y avoir pris part il y a deux ans et sera rejoint par trois autres formations espoirs des clubs de l'élite, celles de Genk, Anderlecht et le Standard. Le Limbourgeois, 41 ans, a joué plus de 250 rencontres en division 1, principalement pour Saint-Trond entre 1997 et 2008. Nicky Hayen a ensuite endossé une carrière d'entraîneur le faisant passer notamment par Saint-Trond où il fut adjoint et Waasland-Beveren comme entraîneur principal. Il officiait la saison dernière au pays de Galles où il était devenu entraîneur principal à Haverfordwest au début de l'année.

Nicky Hayen prend le relais de Rik De Mil, qui devient lui assistant de Carl Hoefkens, le nouvel entraîneur des champions de Belgique.

La semaine dernière, Guilian Preud'homme, le fils de l'ancien entraîneur Michel Preud'homme, avait été nommé directeur général des U23 et de l'équipe féminine à Bruges.