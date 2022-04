« C’est difficile ce soir. Ça fait mal. Mais c’est une équipe championne en face. Elle a déroulé.



Mais vous savez, quand on est lâché comme des bêtes, sans salaire, c’est compliqué. Tous les jours, on vient, on se donne. Sans savoir ce qu’on va devenir… Je n’ai pas peur des mots. On peut casser mon contrat demain. Mais Gérard Lopez est un lâche. Il faut arrêter de le brosser dans le sens du poil. Tout le travail qu’on a fourni est foutu à l’eau par une personne qui se prend pour Dieu… »

Pour la suite, le buteur se montre inquiet. « Très même car on n’a aucune nouvelle… Mais si un nouveau repreneur arrive, je suis prêt à rester, comme une grande partie de l’équipe ».